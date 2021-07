Entre tests antigéniques et vaccination, les pharmacies de la Sarthe sont débordées

A l'arrière de la pharmacie du miroir, près de la gare du Mans, la pharmacienne adjointe Vanessa est au téléphone avec une jeune femme de 19 ans, qui veut être vaccinée contre le coronavirus le plus rapidement possible. Prochain créneau libre dans cette pharmacie : le 28 juillet. Le carnet de rendez-vous, bien vide au début du mois, s'est rempli après l'allocution d'Emmanuel Macron. "Il y a encore deux semaines, je jetais avec tristesse des doses de vaccin" raconte Vanessa. "Et maintenant, tout le monde doit être vacciné dans quinze jours, les deux doses de préférence ! Je suis satisfaite que Macron ait pris ces mesures mais c'est dommage de ne pas l'avoir fait dès juin, ça aurait permis d'étaler tout ça."

Car entre les vaccins, les tests antigéniques, la délivrance de médicaments et les vacances d'une partie des employés, les pharmacies sont surchargées.

"A peu près 100 % des pharmacies ont du personnel en vacances, forcément, c'est compliqué de s'organiser pour faire des vaccinations, des tests et tout ce qu'on nous demande à l'heure actuelle" remarque Yves Dour, le patron de la pharmacie du miroir et président de l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine de la Sarthe. L'organisation des vaccinations demande beaucoup de travail au personnel : outre les coups de téléphone, il faut caler tous les rendez-vous dans les six heures suivant l'ouverture d'un flacon de Moderna, qui contient une dizaine de doses. Autre problème : l'approvisionnement en doses, très incertain d'une semaine à l'autre.

A un moment donné, quelque chose va coincer, on ne peut pas tout faire.

Les tests antigéniques, eux, mobilisent la préparatrice en pharmacie Delphine pendant une bonne partie de la matinée. Une fois équipée de sa blouse, surblouse, visière et masque, elle ne peut plus faire d'aller-retour entre le couloir où se déroulent les tests et le comptoir pour aider ses collègues. "Comme ce sont des plages horaires, il peut y avoir des laps de temps entre les rendez-vous. Mais je ne peux pas servir dans cette tenue, alors je fais des petits travaux à l'arrière [de la pharmacie]" explique-t-elle. Pour Yves Dour, c'est sûr : "Il va falloir faire un choix entre les tests antigéniques, la vaccination et le comptoir (...) à un moment donné, quelque chose va coincer, on ne peut pas tout faire !"