ENTRETIEN - Coronavirus : pour la déléguée de l'ARS, la situation dans les EPHAD est " plutôt stabilisée "

En Moselle, comme dans tous les départements du Grand Est, c'est l'Agence Régionale de Santé qui coordonne la bataille contre le Coronavirus. Sa déléguée territoriale en Moselle, Lamia Himer, a accordé , à France Bleu Lorraine, un entretien pour dresser un état des lieux de la crise sanitaire. Le lundi 11 mai, selon l'ARS, 931 malades du Covid-19 sont morts dans notre département. Elle fait aussi le point sur la réserve sanitaire, les problèmes d'approvisionnement qui ne sont pas encore totalement résolus et les fameux test du déconfinement.

France Bleu Lorraine : en Moselle, un peu plus de 40% des victimes du Coronavirus sont des résidents des EPHAD, qu'ils soient décédés dans leur établissement ou à l'hôpital. Estimez-vous que la situation est toujours problématique dans les maisons de retraite du département ?

Lamia Himer : le département de la Moselle a été fortement impacté par l'épidémie. Mais aujourd'hui, la situation dans les EPHAD est plutôt stabilisée. En lien avec les directions des établissements, nous avons notamment mis en place un suivi très fin de la situation. On a quotidiennement des chiffres et si la situation l'exigeait, nous mettrions en place rapidement des solutions. La suite, c'est une très grande vigilance pour maintenir cette stabilisation.

FBL : dans les hôpitaux cette fois, même si la situation s'est améliorée, le taux d'occupation en service de réanimation reste élevé. Là-aussi, la vigilance est de rigueur ?

LH : selon le bilan établi, le 11 mai dernier par nos équipes, le taux d'occupation en réa était de 121%, avec 109 lits encore occupés en Moselle. Il y a encore une grande vigilance et cela va être un indicateur pour adapter l'offre de soins dans cette phase de déconfinement, avec un certain nombre de futurs reprises d'activités. Mais cela va aussi se baser à la fois sur l'évaluation des tensions hospitalières ainsi que sur d'autre enjeux comme la fatigue du personnel soignant. Les équipes ont été pleinement mobilisées au plus fort de la crise. Il faut donc leur aménager des temps de repos, pour éviter à l'avenir, de nouvelles difficultés.

FBL : et quid de la réserve sanitaire, de ces étudiants et de ces retraités qui sont venus renforcer les équipes hospitalières ? C'est la fin de leur mission ?

LH : c'est du cas par cas. Dans tous les cas, nous avons toujours la possibilité d'accéder à cette réserve sanitaire, d'autant plus que nous sommes toujours un département très touché par l'épidémie. Nous sommes en contact permanent avec les hôpitaux pour évaluer les éventuels besoins en ressources humaines.

FBL : sur notre antenne, la directrice du CHR de Metz-Thionville, a indiqué que la question des moyens matériels, n'étais pas encore réglée. Selon elle, certains problèmes d'approvisionnement ne sont pas encore totalement résolus. Partagez-vous le constat de Marie-Odile Saillard ?

LH : Sur les masques, il y a moins de tensions. Mais on reste vigilant. Sur la question des blouses et des surblouses, c'est plus tendu. Mais nous essayons de trouver des solutions avec notamment des partenaires locaux. Ce sont des entreprises qui proposent des alternatives aux blouses, qui sont validées par les centres de prévention et d'hygiène.

FBL : l'un des enjeux du déconfinement, ce sont notamment ces tests qui seront pratiqués sur les personnes présentant des symptômes du Coronavirus. Quel est le plan de bataille de l'ARS en Moselle ?

LH : Il y a eu tout un travail qui a été fait avec les laboratoires privés et publics pour identifier leurs capacités de test et voir aussi dans quelle mesure ils peuvent encore les augmenter. Nous avons aussi autorisé le département central d'analyses vétérinaires de mener ces dépistages. L'hôpital Robert Pax de Sarreguemines a été aussi équipé d'un automate. En Moselle, désormais, plus de 2200 tests du Covid-19 peuvent être réalisés quotidiennement. Il faut aussi préciser, que ces dépistages concerneront aussi, les personnes qui ont été en contact avec un malade du Coronavirus. Cette procédure n'existait pas dans la première phase de l'épidémie.