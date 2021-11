Environ 11% des Périgourdins ont reçu leur troisième dose contre le coronavirus

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce jeudi l'ouverture de la vaccination pour la troisième injection à tous les adultes à partir de ce samedi 27 novembre. En Dordogne, selon l'ARS, environ 10,5% de la population de plus de 12 ans a reçu une troisième dose contre le coronavirus.

A partir de ce samedi, tous les Périgourdins de plus de 18 ans peuvent recevoir la 3e dose de vaccin. Photo d'illustration

La dose de rappel s'ouvre à tous les adultes à partir du samedi 27 novembre. Toutes les personnes de plus de 18 ans pourront prendre rendez-vous pour leur troisième dose de vaccin contre le coronavirus à condition qu'il se soit écoulé cinq mois de délai entre la deuxième et la troisième dose. A partir du 15 janvier, la validité du pass sanitaire sera conditionné à cette dose de rappel.

En Dordogne, environ 10,5% de la population (de plus de 12 ans) a reçu une troisième dose de vaccin selon l'Agence régionale de Santé. Jusqu'à présent, la prise de rendez-vous était limitée à une certaine catégorie de la population, les plus de 65 ans.

En ce qui concerne les Périgourdins âgés entre 65 et 74 ans, 21,3% d'entre eux ont reçu leur troisième dose, le pourcentage est de 23,8% au niveau de la Nouvelle-Aquitaine.

Pour les Périgourdins de 75 ans et plus, environ 40% d'entre eux ont reçu leur troisième dose, le pourcentage est de plus de 47% au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine.