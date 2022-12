Environ 400 habitants privés d'eau potable dans le nord du Cher

A cause d'une défaillance du forage d'alimentation en eau potable, les habitants de Presly et Ennordres ne peuvent plus consommer l'eau du robinet jusqu'à ce que des analyses soient faites.

Les habitants de Presly et Ennordres dans le Cher ne peuvent plus consommer l'eau du robinet depuis dimanche dernier. © Radio France Depuis dimanche 18 décembre, les habitants de Presly et Ennordres, dans le nord du Cher, sont privés d'eau potable, indique la préfecture à France Bleu Berry, confirmant une information du Berry Républicain . A cause d'une défaillance du forage d'alimentation, et de la mise en service de celui de secours, les quelques 400 administrés ne peuvent ni boire l'eau du robinet, ni s'en servir pour cuire des aliments ou se brosser les dents. ⓘ Publicité Des analyses sont en cours par l'Agence Régionale de santé mais les résultats ne sont pas attendus avant la fin de la semaine, voire le début de la semaine prochaine. Les équipes de Veolia sont sur place pour identifier le problème.

Des distributions de bouteilles d'eau minérale ont été organisées par la mairie de Presly. 180 litres ont déjà été distribués, et la mairie précise qu'il reste encore du stock pour les habitants qui en auraient besoin.