Alès, l’écol’hôpital et ses blouses vertes

Les hôpitaux français sont-ils écolos ? La question prête à sourire, pourtant, le ministre de la santé, lui, prend l’affaire très au sérieux. Il leur a même demandé d’accélérer le pas, en pleine crise climatique et énergétique. Dans ces domaines, le Centre hospitalier Alès-en-Cévennes a un sacré train d’avance. Inauguré en 2011, l’établissement est le premier hôpital à Haute qualité environnementale du pays. « Le bâtiment fonctionne comme une vieille maison en pierre, grâce à son isolation par l’extérieure. Elle permet de conserver une homogénéité thermique dans le temps, explique François Mourgue, ancien directeur du site. Et rien que ça, ça peut générer six à sept degrés d’économies », ajoute l’intéressé.

Des soins plus écolos

Mais ce n’est pas tout. L’hôpital d’Alès a poussé la logique jusqu’à repenser sa pratique médicale, pour la rendre plus écolo. Lorsque c’est possible, les soignants doivent « réduire leurs déchets, faire du tri et limiter les emballages. » Jusque dans les blocs opératoires, les soins doivent avoir le moins d’impact possible sur la planète. « On a travaillé sur l’économie des gaz, qui servent lors d’anesthésie et qui sont polluant pour l’atmosphère », souligne François Mourgue.

Chaque année, l'hôpital d'Alès réduit ses émissions de CO2 de l'ordre de 3 000 tonnes par an.

