Le centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil (Val-d'Oise) propose à chacun d'envoyer une carte de vœux aux personnes âgées qui séjournent en unité de soins de longue durée. Ces courriers leur font non seulement plaisir, mais ils leur permettent aussi de faire travailler leur mémoire.

N'oubliez pas l'esprit de Noël et continuez de penser aux personnes seules ! C'est la mission que s'est confiée le centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil (Val-d'Oise). En ce début 2018, l'hôpital et son équipe de gériatrie proposent aux Internautes, sur sa page Facebook, de se mobiliser, pour ne pas oublier les personnes âgées isolées.

Certains patients vivent à l'hôpital, en unités de soins de longue durée (USLD). C'est souvent le dernier lieu de vie de ces personnes âgées qui ont perdu leur autonomie et qui ne peuvent pas être hébergées en EHPAD. Beaucoup n'ont pas ou très peu de famille, alors pour égayer leur quotidien, l'hôpital à lancé une idée : envoyer une petite carte postale aux résidents. C'est ce qu'a fait par exemple Lina, qui habite Achères dans les Yvelines et qui a écrit et fait un dessin pour M. Brahim S., un résident dont la famille vit en Algérie.

Le joli dessin de Lina, reçu par un résident, accompagnait ses vœux pour 2018. © Radio France - Marine Chailloux

"Ça fait plaisir, merci Lina, bisous ! a réagi M. Brahim S. en découvrant son courrier et le dessin qui accompagnait la lettre de Lina.

Ça fait plaisir ! M. Brahim S. patient de l'hôpital d'Argenteuil.

L'opération s'appelle "Happy résidents", elle redonne le sourire aux patients et à l'équipe médicale également. Mais c'est aussi un moyen de reprendre contact avec l'extérieur et de faire travailler sa mémoire. "Grâce à ces cartes de vœux, les patients vont pouvoir faire des exercices et pourquoi pas des exposés, des petites expositions" explique Elodie Zacarias, cadre gestionnaire sur le pôle de gériatrie à l'hôpital d'Argenteuil.

L'hôpital d'Argenteuil a également lancé un projet d'appropriation du lieu de vie des unités de soin de longue durée par les seniors. Il lance un appel au mécénat pour récolter des fonds afin d'offrir des rideaux à chaque résident. Le centre hospitalier Victor-Dupouy a déjà rénové les chambres 82 du service, en posant par exemple du parquet flottant au sol pour rendre les chambres plus chaleureuses et en changeant tout le mobilier. Mais restent les "détails qui coûtent chers" mais qui changent la vie des patients, comme les rideaux occultant. Souvent exclus de l’environnement hospitalier, les rideaux permettent pourtant d'être "comme à la maison" (c'est le nom du projet), de créer une intimité et surtout de soigner les patients. C'est une "thérapie non-médicamenteuse grâce aux couleurs que l'on utilise", explique Elodie Zacarias.

Vous pouvez faire un don ou écrire une carte de vœux à M. Claude H., Mme Marie-Thérèse D., Mme Yvette D., Mme Micheline L., Mme Marcelle L., M. Roland G., Mme Lydia L., Mme Madeleine J., M. Brahim S. ou Mme Suzanne B.

Bâtiment l'Amandier du CH d'Argenteuil

69, rue du Lt-col Prudhon

95100 Argenteuil