EPHAD : le groupe UNEOS en Moselle veut rester prudent

Si 85% des résidents des EHPAD du groupe UNEOS ont reçu leur vaccin contre le Covid-19, la direction des établissements mosellans ne veut pas se précipiter et envisage avec prudence un retour à la vie normale.

L'arrivée du printemps présage-t-elle des jours meilleurs pour les résidents des EHPAD ? Priorités du gouvernement dans sa campagne de vaccination contre le coronavirus, les personnes âgées dépendantes entrevoient la possibilité d'un retour à la vie normale après une année passée dans leur bulle de protection, à l'écart du virus, mais aussi de leurs proches.

Des courriers aux familles la semaine prochaine

Dans le groupe UNEOS (ex-hôpitaux privés de Metz), si 85% des résidents des 8 EPHAD mosellans sont vaccinés, la direction ne souhaite pas se précipiter pour le moment. "Nous observons une certaine prudence" confie Stéphanie Changarnier, directrice du pôle médico-social. "Nous avons recommencé les sorties dans les jardins, et les familles étaient bien entendu invitées." Mais à quand la sortie des établissements, comme cela a pu se faire exceptionnellement lors des fêtes de fin d'année ? "C'est quelque chose qu'on va rendre possible, mais cela dépendra de la situation de chaque établissement et il va falloir définir les règles de retour." Stéphanie Changarnier se donne en tout cas l'objectif de transmettre un courrier à toutes les familles d'ici à la semaine prochaine, insistant sur "l'esprit d'ouverture nécessaire au bien-être des résidents."

Pas de discrimination

La directrice se dit en revanche "choquée" par le protocole du gouvernement pour qui ces mesures ne s'appliqueraient qu'aux résidents vaccinés. "Je peux comprendre cette logique de précaution, mais nous avons des résidents qui ne pourront jamais être vaccinés. Donc ils seront contraints de rester encore plusieurs mois dans leur EHPAD ?" Stéphanie Changarnier se refuse à faire de la discrimination auprès de ses résidents comme des personnels. C'est aussi, pour elle, de la responsabilité des familles lorsqu'elles accueilleront à nouveau leur proches à la maison.