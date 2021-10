Epidémie de bronchiolite en Alsace : les hôpitaux déjà débordés

Comme 10 autres régions françaises, le Grand Est est placé en alerte rouge pour la bronchiolite par Santé Publique France. Une épidémie plus précoce que les autres années, et avec davantage de malades. Conséquence : les services de pédiatrie des hôpitaux alsaciens sont sous tension.

Saturation des lits d'hôpital

Les jeunes patients atteints de problèmes respiratoires sont de plus en plus nombreux à arriver aux urgences à l'hôpital de Mulhouse. Depuis fin septembre, une cinquantaine a été admise pour bronchiolite, obligeant la pédiatrie à rouvrir plus tôt le service des nourrissons, où les 16 lits sont actuellement tous occupés. Face à l'arrivée aux urgences, il n'y a parfois plus assez de lits pour les admissions. "On pousse un peu les murs, parfois les patients restent plusieurs heures en box avant d'avoir un lit disponible, certains sont même hospitalisés en box des urgences faute de lit" explique le docteur Juliette Girard, responsable des urgences pédiatriques de l'hôpital de Mulhouse.

Même constat à Colmar, où la trentaine de lits en pédiatrie est occupée quotidiennement. Pour pouvoir accueillir les cas les plus graves, les professionnels se voient obligés de renvoyer les enfants qui vont mieux chez eux un peu plus tôt que prévu. "Parfois, on aimerait les garder 24h de plus pour jeter un œil, mais on doit admettre les cas graves, donc on fait confiance aux médecins de villes pour le suivi" précise le docteur Delphine Lacroix, responsable des soins continus de l'unité pédiatrique de l'hôpital de Colmar. Certaines hospitalisations programmées dans le service sont même différées, pour laisser davantage de place.

Vers une épidémie jusqu'à Pâques ?

C'est la pandémie de Covid-19 qui explique cette épidémie précoce et avec davantage de malades : lors de la crise sanitaire, et grâce aux gestes barrières, la bronchiolite a très peu circulé, les bébés et enfants n'ont pas pu être immunisés. Cette année, avec le relâchement, et le retour à l'école, ils sont plus susceptibles d'être contaminés.

La question maintenant est de savoir jusqu'à quand va durer cette épidémie, et quand le pic va être atteint.

Si le taux de malades et d'occupation des lits continue d'augmenter, je pense qu'on n'arrivera pas à faire face à l'afflux de patients - Delphine Lacroix

Une autre inquiétude des professionnels : celle d'une épidémie par vagues, jusqu'à Pâques prochain, lorsque les température se réchaufferont vraiment.

Limiter les interactions des tout-petits

La bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Prise à temps, elle est la plupart du temps bénigne, mais peut nécessiter dans les cas les plus graves une hospitalisation sous oxygène.

Pour éviter les contaminations, les médecins conseillent aux parents de limiter les interactions des nourrissons au cercle très proche, et de bien expliquer aux enfants comment se laver les mains.