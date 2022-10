En Côte-d'Or, 12 postes vacants en pédiatrie en pleine épidémie de bronchiolite

Les hôpitaux du département sont à cran avec l'arrivée de la bronchiolite, une maladie respiratoire qui touche surtout des nourrissons de moins de deux ans. Les services pédiatriques des hôpitaux publics de Côte-d'Or manquent de médecins et d'infirmières pour faire face aux jeunes patients qui s'accumulent dans les salles d'attentes.

Des postes vacants sans l'ombre d'un remplaçant

Dans le département, on compte au total 76 pédiatres libéraux et dans les hôpitaux. Actuellement, 12 postes sont vacants dans les services pédiatriques. "On ne trouve aucun remplaçant. Les effectifs en pédiatrie passent actuellement deux tiers de leur temps de travail en week-end ou la nuit, rapporte Dr Didier Honnart, président de l'Ordre régional des médecins de Bourgogne Franche-Comté. Avant, on se battait pour créer un poste d'infirmière en réanimation pédiatrique. Aujourd'hui, vous postulez, vous êtes pris tout de suite."

Deux à trois semaines d'attente pour un rendez-vous

Le délai pour obtenir un rendez-vous chez un pédiatre libéral est actuellement de deux à trois semaines en moyenne. Certains professionnels du département se voient dans l'obligation de doubler leur nombre de prises en charge quotidiennes pour pouvoir assurer les urgences liées à l'épidémie de bronchiolite.

Plus de 30 consultations par jour pour un pédiatre

"A l'heure actuelle, en ville, les praticiens rajoutent 10 à 15 urgences par jour, indique Brigitte Virey, présidente du Syndicat national des pédiatres français et pédiatre dijonnaise fraichement à la retraite. Ce qui fait plus de 30 consultations par jour pour un seul pédiatre mais c'est indispensable, on ne va pas laisser des enfants malades sans réponse."

La Côte-d'Or reste toutefois le département le mieux loti de Bourgogne Franche-Comté, suivi par le Doubs avec 66 pédiatres sur son territoire. Seuls 8 pédiatres sont installés dans la Nièvre et 10 en Haute-Saône.