Epidémie de bronchiolite : "c'est très tendu" avoue le chef des urgences pédiatriques de Clocheville à Tours

Cette année, l'épidémie de bronchiolite est plus sévère, mais surtout elle arrive bien plus tôt. Avec plus d'un mois d'avance. La région Centre-Val de Loire connait déjà sa deuxième semaine épidémique.

En Touraine, ce virus respiratoire qui touche les enfants de moins de 2 ans entraîne une forte pression hospitalière. " On arrive tout juste à faire face", reconnaît le Dr Yves Marot, chef de service des urgences pédiatriques à l'hôpital Clocheville. Dans cet hôpital pour enfants, les hospitalisations pour bronchiolite ont augmenté de 20% sur une semaine.

"Si on y ajoute les autres virus hivernaux, on est en ce moment à une dizaine d'admissions par jour", ajoute le Dr Marot qui se dit extrêmement inquiet. "A ce jour, on n'a très, très peu de places pour hospitaliser les enfants".

A Clocheville, on est pris de court. C'est habituellement en décembre que les services montent en charge au moment où les maladies hivernales sont au plus haut. Sauf que cette année, l'épidémie arrive avec 5 à 10 semaines d'avance. "D'habitude, on ouvre les unités saisonnières début décembre", poursuit Yves Marot. " Mais on en aurait besoin dans la semaine qui vient. Sauf qu'on n'a pas le personnel nécessaire pour pouvoir les ouvrir."

Cette année, les enfants manquent de défense immunitaire

Si l'épidémie est aussi virulente cette année, c'est parce qu'elle touche des enfants moins bien immunisés. Avec les confinements et les gestes barrières, les maladies hivernales ont quasiment disparu l'an dernier. Moins infectés, les enfants sont aussi moins bien immunisés et donc plus plus vulnérables.

"D'habitude, chez les plus de six mois, la bronchiolite se matérialise par un gros rhume. Mais là, on a vraiment des détresses respiratoires marquées, même à cet âge."

Face à un virus contagieux et qui se transmet essentiellement dans le cadre familial, les autorités sanitaires appellent à nouveau à respecter de façon stricte les gestes barrières pour mieux protéger les nourrissons.