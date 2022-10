Epidémie de bronchiolite : huit soignants de Périgueux signent une lettre ouverte à Emmanuel Macron

Les hôpitaux sont saturés d'enfants malades. L'épidémie de bronchiolite sévit un peu partout en France et notamment en Nouvelle Aquitaine. La région est classée en phase épidémique par l'Agence régionale de santé depuis le 12 octobre. Dans ce contexte, 4.000 soignants en pédiatrie adressent ce samedi une lettre ouverte au président de la République , Emmanuel Macron. Parmi eux, huit soignants travaillent à Périgueux. Ce sont des pédiatres, puériculteurs ou infirmiers, à l'hôpital ou en libéral.

Les soignants dénoncent le manque de lits et de médecins en pédiatrie

Les soignants dénoncent le manque de moyens dans les services de pédiatrie. Faute de lits et de personnel, ils expliquent que les enfants malades sont hospitalisés dans des services non adaptés, ou dans des établissements parfois à plusieurs heures de route de chez eux. Certains enfants se retrouvent aussi obligés de quitter l'hôpital plus tôt, faute de place. C'est le résultat d'une "inaction politique irresponsable" selon les soignants.

A l'hôpital de Périgueux, le nombre de patients atteint de bronchiolite est en hausse. "On a une augmentation de 50% de l'activité en un mois" précise le docteur Fritsch. L'épidémie arrive avec trois à quatre semaines d'avance et elle touche des enfants très jeunes. "Ce qui nous inquiète c'est que ça se conjugue avec une nouvelle vague de covid, poursuit le docteur. Nous sommes toujours à flux tendus en période épidémique."

Les professionnels de santé demandent au président de la République des "mesures urgentes" pour avoir plus de personnel dans les services de pédiatrie.