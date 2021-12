Epidémie de bronchiolite chez les enfants : comment l'éviter et à partir de quand s'inquiéter ?

L'épidémie de bronchiolite s'accélère en France. Santé publique France rapporte ce mercredi une forte hausse des hospitalisations des enfants de moins de deux ans. Toutes les régions sont touchées. La plupart du temps bénigne, la bronchiolite peut toutefois nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation. Comment faire pour s'en prémunir ? Que faire en cas de symptômes ? France Bleu a compilé les réponses de plusieurs spécialistes.

Comment éviter à mon bébé d'attraper la bronchiolite ?

La pédiatre Fabienne Kochert, sur France Bleu Orléans, insiste sur l'importance des gestes barrière. L'hiver dernier, ils avaient d'ailleurs permis de bloquer la circulation du VRS (virus respiratoire syncytial), responsable de la bronchiolite. Il ne faut pas "hésiter à porter le masque si nous sommes malade et renforcer le lavage des mains", insiste la pédiatre. Evitez les bisous et pensez aussi, malgré le froid de l'hiver, à régulièrement aérer votre logement. "L'hiver, c'est la période où les foyers sont plus confinés et où les habitations sont moins aérées", note le docteur Fabienne Kochert.

Evitez également "d'emmener les enfants de moins de deux ans dans les grandes surfaces" ou d'autres lieux très fréquentés, surtout s'ils ne sont pas en plein air et "gardez une distance avec les frères et sœurs qui rentrent de l'école." Si vous assistez à un repas de famille ou entre amis, "évitez que les nourrissons passent de bras en bras", précise Sandra Brancato, pédiatre à Nîmes. Outre la toux et les postillons, la transmission peut également se faire par objets interposés, attentions aux le biberon et autres jouets qui pourraient avoir été contaminés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Comment reconnaître les symptômes de la bronchiolite ?

Les débuts d'une bronchiolite ressemblent à ceux d'un rhume. "Les enfants vont avoir une rhinite, c'est-à-dire une obstruction du nez", détaille le docteur Hélène Pla, invitée sur France Bleu Armorique. Ils peuvent tousser et avoir une respiration difficile, rapide et sifflante. Ils peuvent aussi avoir de la fièvre. "De ça va découler le fait qu'ils peuvent être moins toniques et moins bien manger", poursuit la pédiatre aux urgences de Rennes.

Que faire en cas de symptômes ?

Premier conseil du docteur Dominique Lemarié, pédiatre à Metz et déléguée départementale du Syndicat national des pédiatres français, invitée sur France Bleu Lorraine : "Il faut bien nettoyer le nez" votre enfant. Cela permet de "libérer les voies respiratoires pour permettre au bébé de bien respirer et s'alimenter", complète Fabienne Kochert.

La fièvre, en soi, "n'est pas un signe de gravité", estime Dominique Lemarié. "Il faut regarder la réponse de l'enfant au paracétamol. S'il réagit bien, que son comportement est normal, on continue simplement les lavages de nez, s'il ne répond pas au médicament, c'est une indication à consulter." Pour éviter d'encombrer les urgences, le CHU de Nantes rappelle de "privilégier la consultation de son médecin traitant pour toute problématique non urgente". Dans le doute, appelez le Samu Centre 15.

A partir de quand dois-je m'inquiéter ?

Le docteur Hélène Pla se veut rassurante : "Il ne faut pas s'inquiéter tout de suite", aux premiers symptômes. Selon elle, la bronchiolite, la plupart du temps bénigne, "n'est pas une maladie grave". En revanche, il faut commencer à s'inquiéter si cette gêne respiratoire ou la toux commencent à être "plus importantes", "si la respiration est rapide, si le bébé est peu tonique, ou qu'il boit et mange moins bien". Un repère, pour le docteur Dominique Lemarié : si le bébé "mange moins de la moitié de ses quantités habituelles". Il faut rapidement appeler le Samu en composant le 15 lorsque vous remarquez que votre enfant fait des pauses respiratoires, qu'il change de couleur ou ne réagit pas comme d'habitude.

Le professeur Olivier Brissaud, le responsable de l'unité de réanimation pédiatrique du CHU Pellegrin de Bordeaux, évoque aussi un risque pour les enfants les plus jeunes : "Ceux qui ont moins de deux mois et qui ont des difficultés respiratoires, il faut qu'ils soient vus par un médecin des urgences pédiatriques".

A partir de quand un enfant doit-il être hospitalisé ?

Dans les cas les plus graves, un enfant atteint de bronchiolite peut être hospitalisé. Cela concerne les bébés qui "n'arrivent plus à s'alimenter suffisamment et qui doivent être perfusés, qui ont parfois besoin d'oxygène car les bronches sont bouchées, qui sont très peu toniques et qui ont besoin d'être surveillés", détaille Hélène Pla.

Au CHU de Nîmes, les nourrissons de moins de six semaines sont automatiquement hospitalisés "dès qu'ils déclarent la bronchiolite pour évaluer la gravité de leur état", indique le professeur Tu-Anh Tran, chef du pôle femme-enfant. "Si ce n'est pas grave, ils peuvent rentrer à la maison avec un traitement, le lavage du nez."