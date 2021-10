Épidémie de bronchiolite : les services pédiatriques de Valence déconseillent les bisous aux bébés

Depuis quelques jours, sur les quelques 70 passages quotidiens aux urgences pédiatriques de Valence, la moitié concerne des problèmes de gênes respiratoires et notamment des bronchiolites. Lorsque les bébés ont moins d'un an, ils sont généralement hospitalisés. Le centre hospitalier de Valence compte cinq hospitalisations ce mercredi 13 octobre.

L'épidémie arrive avec un mois et demi d'avance pour une raison qu'il est encore difficile d'expliquer. Est-ce la baisse brutale des températures ? Les gestes barrières moins bien respectés ? Les corps plus sensibles aux virus et bactéries à force de porter le masque ? En tout cas, les services de pédiatrie s'inquiètent.

Ils demandent aux parents d'être particulièrement vigilants : éviter les sorties dans les lieux clos type centres commerciaux, porter le plus possible le masque, se laver systématiquement les mains et dans la mesure du possible, ne pas faire de bisous à son nouveau-né. "On sait que c'est difficile mais c'est une manière de les protéger en se maintenant un peu à distance", explique Patrick Méchain, directeur adjoint de l'hôpital de Valence.

La région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas la plus touchée pour le moment. Trois régions sont placées sous surveillance des agences régionales de santé : l'Ile-de-France, le Grand-Est et les Hauts-de-France.