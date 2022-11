Epidémie de bronchiolite : "saturation complète" au CHRU de Nancy selon le chef du pôle enfant

Quelle situation au CHRU de Nancy alors que le ministère de la santé a activé un plan d'urgence pour faire face à l'épidémie de bronchiolite ? Le professeur Cyril Schweitzer, chef du pôle enfants du CHRU de Nancy était l'invité de France Bleu Sud Lorraine ce jeudi 10 novembre.

Dix à 15 enfants sont hospitalisés pour bronchiolite chaque jour à Nancy. Cyril Schweitzer décrit "une saturation complète malgré l'ouverture de lits supplémentaires" et un "petit jeu pour arriver à hospitaliser chaque jour tous les enfants". Selon Cyril Schweitzer, le problème n'est pas tant le niveau de circulation du virus de la bronchiolite mais le manque de moyens à l'hôpital : "à une époque où l'on avait beaucoup plus de lits, on était beaucoup moins embêté et on avait beaucoup moins besoin de faire un Tétris pour hospitaliser les enfants".

Rappeler du personnel ?

Pour l'instant, aucune intervention chirurgicale n'a été déprogrammée mais seulement des bilans médicaux. Quant à la possibilité de rappeler du personnel en renfort, Cyril Schweitzer souhaite que cela reste pour l'instant sur la base du volontariat car c'est un levier à manier avec précaution : "cela épuise les personnels et ça risque de les voir démissionner ou partir en arrêt maladie. On n'a pas attendu le plan blanc puisque le CHU nous permet déjà de payer des heures supplémentaires à des infirmières pour activer des lits en plus depuis plus d'une dizaine de jours".