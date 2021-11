Epidémie de bronchiolite : une situation "jamais vue" à l'hôpital du Mans

Les urgences pédiatriques de l'hôpital manceau ont 20% de jeunes patients en plus cette année, à cause des bronchiolites. Les médecins alertent sur la prévention, seule véritable remède à l'épidémie.

Près de 3 400 patients en octobre 2021, contre 2 700 en 2019. Les urgences pédiatriques de l'hôpital du Mans observent une forte hausse de fréquentation, en grande partie à cause de la vague de bronchiolites qui sévit actuellement en France. Cette infection touche particulièrement les enfants de moins de trois mois, et cause une respiration et une alimentation difficile.

Une épidémie plus précoce que d'habitude

"C'est la première fois que je vois ça", s'étonne Laurence Courtois, cadre de santé dans le service pédiatrie. "On a dû mettre en place l'unité bronchiolite un mois avant notre date habituelle." Car l'épidémie revient tous les ans, mais débute normalement fin-novembre.

S'il y a plus de cas cette année, c'est à cause de la pandémie de Covid-19. "Les confinements ont empêché les jeunes bébés de se forger leur système immunitaire", explique la pédiatre Aude Forgeron, responsable des urgences pédiatriques de l'hôpital manceau. "Ils sont donc plus nombreux à être contaminé par le virus." Si le nombre d'admissions augmente, la pédiatre tient à rassurer : "Les symptômes, eux, ne sont pas plus forts que d'habitude."

Renforcer les gestes barrières

L'unité bronchiolite a pu rapidement être mise en place, mais c'est la durée qui inquiète maintenant Laurence Courtois. "Sept personnes travaillent en ce moment sur ce pôle. Mais nous n'avons pas encore atteint le pic de l'épidémie, et nous attendons de voir combien de temps il va falloir tenir..."

Pour la pédiatre Aude Forgeron, le plus important c'est désormais la prévention. "Il faut maintenir les mesures barrières pour les enfants de moins de trois mois." Les parents doivent penser à bien se laver les mains, et à mettre un masque à la maison quand ils sont malades. Il faut également éviter les visites et les contacts avec la foule, dans la mesure du possible.