Epidémie de coronavirus : des mesures prises dans les structures accueillant des personnes handicapées

La consigne, là aussi, c'est de limiter la vie en collectivité et donc qu'un maximum de personnes handicapées, habituellement accueillies dans les différentes structures du département, restent à leur domicile ou à celui de leur famille.

A l'instar des écoles, les IME, les instituts médico-éducatifs n'accueillent plus d'enfants depuis ce lundi. De nombreux ESAT, les établissements et services d'aide par le travail, cessent également leur activité dès ce mardi matin.

Plus de visites, ni de sorties

Dans les structures d'accueil médicalisées, les externes qui viennent habituellement en journée pour des activités et des soins, doivent rester à leur domicile. En revanche, les "internes" sont toujours accueillis. Ces structures collectives vivent désormais, le plus possible, en vase clos. Plus de visites, ni de sorties, comme au Foyer d'accueil médicalisé de Granville, où sur 25 résidents, 16 sont désormais confinés dans l'établissement :

Leur vie ici est rythmée par des activités et notamment à l'extérier, comme aller faire les courses, aller chez le coiffeur ou aller à l'équitation. Alors c'est compliqué de ne plus pourvoir sortir, explique Karine Douesneau, la directrice.

De nombreuses mesures ont été prises au sein de l'établissement pour limiter les risques de contamination et le suivi est assuré par les 2 infirmières de la structure. Quant au personnel, qui se trouve déchargé de certaines missions, il va s'occuper du suivi de ceux qui restent à leur domicile.