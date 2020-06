Épidémie de coronavirus : "La première vague est passée en Gironde"

Peut-on dire que l’épidémie de coronavirus est derrière nous en Gironde ?

Christine Castor : Effectivement on peut dire que la première vague est passée dans tous les cas. Si l’on peut affirmer ça aujourd’hui c’est que l’ensemble des indicateurs que l’on suit quotidiennement ont atteint un niveau très bas. On a un taux d’incidence avec 1,5 cas pour 100.000 habitants en Gironde et ce taux au pic de l’épidémie était à 21 donc il a bien baissé. On fait partie des régions de France où le taux d’incidence, le nombre de nouveaux cas, est le plus faible.

Est-ce que le risque de 2e vague qu’on entend en ce moment est un risque sérieux ?

On imagine que cet été, comme on est une région assez touristique, il va y avoir certainement des regroupements. Il y aura donc des risques de survenue de ce qu’on appelle des clusters qui, s’ils ne sont pas maitrisés, peuvent donner une explosion de cas et faire repartir l’épidémie.

Le virus est toujours là, on va devoir vivre avec

Le virus dans tous les cas il est toujours là, on va devoir vivre avec. Il faut donc qu’on reste très vigilants.

Nous sommes là là aussi pour détecter précocement la survenue de cas. On surveille de très près, avec l’agence régionale de santé, la survenue de clusters. On essaye d’identifier rapidement les personnes qui sont suspectes de Covid, de tester les personnes, de les isoler et de rechercher leurs contacts.

Cela veut dire qu’on est mieux préparés ?

On est beaucoup mieux préparés ! Franchement on a toutes les connaissances, ou au moins une grande partie et les outils. Au niveau des autorités sanitaires, des épidémiologistes, on a les moyens de mieux détecter la survenue de ces cas et de ces foyers qui pourraient exploser. On travaille avec l’agence régionale de santé qui elle va mettre en place des mesures de gestions dès la survenue d’un cas, même si ce n’est que suspect. Celui-ci doit être confirmé, ensuite il y a un rappel des mesures barrières, des isolements, des dépistages très élargis sont également mis en place.