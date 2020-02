Epidémie de coronavirus: une réunion interministérielle prévue à Matignon dans l'après-midi

Par Mikaël Roparz , France Bleu - Mis à jour le -

Edouard Philippe réunit dimanche en fin de journée six membres du gouvernement dont Agnès Buzyn et Jean-Yves Le Drian, pour faire un "point de situation" sur le coronavirus. Un deuxième avion venant de Chine avec 250 Français et Européens doit atterrir dans la journée près de Marseille.