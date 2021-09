Epidémie de Covid-19 : c'est confirmé, le Loiret reste sous le seuil d'alerte

La tendance qui s'est dessinée en début de semaine dans le Loiret se confirme : le département reste bien sous le seuil d'alerte et la circulation du virus du Covid-19 recule, selon les derniers chiffres officiels publiés ce jeudi par l'agence régionale de santé.

Dans le Loiret, le taux d'incidence est en légère baisse, avec 38,4 cas positifs pour 100.000 habitants. Dans la métropole orléanaise, ce taux est stable (47 cas positifs pour 100.000 habitants). Pour un total de quasiment 24.000 tests effectués la semaine dernière dans le Loiret, le taux de positivité est de 1,1.

Cette situation a des conséquences concrètes à partir de lundi 4 octobre : le Loiret ne devrait plus être concerné par les jauges dans les établissements recevant du public avec des spectateurs debout (comme les salles de spectacles et discothèques). Et surtout, le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles élémentaires du Loiret dès lundi prochain, mais uniquement pour les élèves (pas pour les enseignants et personnels), cette mesure ne concernant pas non plus les collèges et lycées.