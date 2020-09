Epidémie de Covid-19 : contaminations en série parmi les étudiants de la Vienne

Avec la rentrée universitaire, les étudiants sont de retour à Poitiers. Dans la ville, les soirées (parfois secrètes) se multiplient. ce qui favorise les contaminations au covid. Les doyens des facs de médecine et pharma de la cité pictave en appellent à plus de responsabilités.

A Poitiers, c'est la rentrée universitaire et les étudiants (plus de 30.000) sont de retour. Depuis quelques jours, les jeunes se retrouvent dans des soirées, conséquence : le virus du Covid se propage de plus en plus. Depuis ce week-end, l'alerte est notamment donnée chez les étudiants en médecine et les élèves en école de kiné. Si les doyens, et la direction de l'université appellent à la raison et à la plus grande prudence, il n'empêche que le brassage existe et avec lui, la transmission du virus. Une étudiante en médecine témoigne

On a effectivement fait un anniversaire à 15 et au final on a contracté le Covid à 100% de contamination .

La jeune femme précise : "On n'a pas eu de chance car des 2e années qui étaient asymtomatiques sont allés à une soirée avant, ils nous ont rejoint et en ont contaminés d'autres ".

D'après elle, "tout le monde avait conscience que c'était pas bien cette soirée".

"C'était chez moi"

Un autre étudiant reconnait : "c'était chez moi la contamination Covid'.

"J'ai dit oui pour organiser l'anniversaire d'une amie et ça a vraiment pris des proportions horribles."

D'après les étudiants interrogés, beaucoup de petites soirées se déroulent en ce moment sur Poitiers. Un témoin raconte :

"ce soir là il y avait 40 soirées en parallèle."

"On a vite réagi", ajoute-t-il, et on s'est tous confinés mais le virus circulait déjà dans les promotions plus jeunes sans avoir de rapport avec nous.

Lettre des doyens aux étudiants

Dans les facs de médecine et pharma, les doyens réagissent. Des recommandations ont été envoyés aux élèves : _"Chers étudiants, nous savons la __période frustrante_ pour faciliter le bien-être et l'intégration des uns et des autres", préviennent les doyens de la faculté de médecine et pharmacie de Poitiers. "Nous ne pouvons qu'insister sur la responsabilisation des uns et des autres" de mettre les pieds dans le plat :

Les repas et les soirées sont les cibles favorites du virus.

Au cours de ces soirées, que les étudiants poitevins gardent secrètes d'un commun accord, les mesures barrières volent en éclat. Certains aujourd'hui culpabilisent. Les doyens en toyut cas les appellent à une attitude plus d'autant que ces étudiants peuvent être amené dans le cadre de leur formation à côtoyer des malades au quotidien.