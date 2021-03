Épidémie de coronavirus en Occitanie : une situation "maîtrisée mais fragile"

Taux d'incidence, pression hospitalière, contaminations et décès, tous ces indicateurs reculent en Occitanie depuis mi-février. La vaccination et l'arrivée des beaux jours sont aussi des facteurs favorables. Mais l'Agence régionale de santé ne veut pas crier victoire trop vite.

Alors que le gouvernement, par la voix de son porte-parole Gabriel Attal ce mercredi, entrevoit pour la première fois depuis longtemps, un début de lumière au bout du tunnel, l'ARS a fait le point sur la situation dans la région. Tous les indicateurs sont en baisse en Occitanie depuis trois semaines, même si les autorités s'interdisent de dire que nous sommes en sortie de crise.

La pression hospitalière s'est largement allégée

Nous sommes dans une situation "maîtrisée mais fragile", dixit Pierre Ricordeau, le patron de l'ARS Occitanie qui prend mille pincettes pour ne pas dire que nous sommes complètement sortis de cette deuxième vague.

Le taux d'incidence moyen en Occitanie est de 150 cas pour 100.000 habitants. C'est une baisse significative par rapport à la mi-décembre où on frôlait les 230 cas pour 100.000 sur l'ensemble de la région.

Quatre départements sous le seuil des 100 cas pour 100.000 habitants

Quatre départements sont même descendus en-deçà du seuil des 100 cas pour 100.000 habitants : le Lot, l'Aveyron, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales. L'ARS appelle toutefois à la prudence sur ce constat, car le nombre de dépistages a chuté avec les vacances scolaires.

Le taux d'incidence moyen en Occitanie (en noir) retrouve les valeurs de début janvier. - ARS Occitanie

Au niveau de la pression hospitalière, là encore, les personnels soufflent depuis trois semaines avec presque moitié moins de patients en un mois. En moyenne 425 nouvelles hospitalisations sont enregistrées en conventionnel, contre 800 début février. En réanimation, c'est la même chose avec une centaine d'entrées hebdomadaires contre 170 environ le mois dernier.

Si l'ARS marche sur des œufs, c'est parce que la baisse des indicateurs s'est arrêtée la semaine dernière où on parle davantage de stabilisation. Et que les variants, majoritaires dans notre région (60%) inquiètent toujours la communauté scientifique et médicale.

Arrivée massive de vaccins promise en avril

Les contaminations reculent très fortement dans les Ehpad d'Occitanie (de 800 à 300 en quelques semaines), tout comme les décès liés au Covid-19. La vaccination a largement freiné la circulation du virus chez les plus âgés, en témoigne la chute du taux d'incidence ce dernier mois chez les plus de 75 ans.

En Occitanie, 500.000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin, 180.000 les deux. Environ 30% des habitants de la région de plus de 75 ans ont été vaccinés (première dose) contre 5% de la population générale. Dans les Ehpad, près de neuf résidents sur dix ont reçu leur première injection.

L'ARS dit s'attendre à pouvoir intensifier la campagne de vaccination en avril grâce à des livraisons massives programmées de vaccins Pfizer et Moderna.