Épidémie de Covid-19 : êtes-vous éligible à une quatrième dose de vaccin ?

Elle est là... La neuvième vague de Covid touche de plein fouet la France et l'Alsace. Le nombre de cas repart à la hausse dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Le taux d'incidence a augmenté de 13% en une semaine dans le Bas-Rhin, pour s'établir à 536 nouveaux cas pour 100.000 habitants. En un mois, le taux d'incidence a bondi de +280% !

A noter aussi + 5% de taux d'incidence en une semaine dans le Haut-Rhin (481 nouveaux cas pour 100.000 habitants). Dans le même temps, l'administration de la deuxième dose de rappel , c'est à dire le plus souvent de la 4e dose, patine en Alsace. Cette nouvelle campagne de vaccination entamée le 3 octobre se fait avec des vaccins bivalents adaptés aux variants d'Omicron, mais elle ne semble pas trouver pleinement son public pour l'instant.

Pourtant le ministre de la santé François Braun a ouvert une porte il y a deux jours sur BFM, laissant entendre que tout le monde peut avoir accès, désormais, à la deuxième dose de rappel. C'est aussi ce que confirme ce site du gouvernement .

Une clarification qui était sans doute nécessaire, tant les Alsaciens notamment semblent perdus. "On reçoit des gens qui posent plein de questions" raconte Alain Boetsch, président du syndicat des pharmaciens du Bas-Rhin. "Des demandes de renseignement, les gens ne savent pas du tout à quel saint se vouer. Le problème, c'est que l'on est dans un flou artistique. Si on avait des directives très claires, ce serait bien" dit-il. Même s'il estime que les Français "saturent un petit peu avec toutes ces vaccinations".

Saturation ? Sans doute, si l'on en croit les chiffres de vaccination pour cette deuxième dose de rappel. Un peu plus de 43% des plus de 80 ans ont reçu leur 4e dose seulement en Alsace. 11% environ de la population totale éligible, c'est très peu.

Éligible ou pas à la deuxième dose de rappel ?

"On sent que ce n'est pas le même engouement qu'il y a un an. Alors que c'est impératif que les gens aient une dose supplémentaire. Il faut comprendre qu'avec toutes les difficultés dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, le but du jeu, ce n'est pas de se retrouver à l'hôpital" explique le docteur Christophe Hommel, responsable du centre de vaccination international au CHU de Strasbourg. "Les personnes les plus à risque, les séniors, les personnes plus jeunes à comorbidités, toutes ces personnes devraient se re vacciner" dit-il.

Jusque là, la quatrième dose était en effet réservée aux plus fragiles, aux plus âgés, aux personnes immunodéprimées. Désormais, tout le monde peut donc théoriquement aller se faire vacciner comme l'a laissé entendre le ministre.

"On a des doses de vaccin, on n'est plus en pénurie comme en 2021. On avait des gens à vacciner en priorité. Maintenant un sujet jeune peut tout à fait avoir une dose supplémentaire. Cela lui évitera peut être un épisode sévère. Et il transmettra moins le virus" ajoute Christophe Hommel, qui insiste aussi sur les mesures barrières, comme le port du masque. Histoire d'éviter d'engorger les hôpitaux. Car oui, le coronavirus envoie encore à l'hôpital . Seize personnes par jour sont hospitalisées pour Covid dans le Bas Rhin en ce moment. C'est 23% de plus en une semaine.

Il est donc possible, à tout âge désormais, d'accéder à la deuxième dose de rappel. A condition quand même de respecter un délai de 6 mois depuis la dernière piqure. Le délai est de trois mois pour les plus de 80 ans ou si vous avez été malade du Covid (infection Covid). Dans tous les cas, prenez conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.