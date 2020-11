En Mayenne, épidémie de Covid à l'Ehpad de Montsûrs : situation inquiétante, des renforts sont arrivés

"La douceur de vivre", ce sont 91 résidents et 70 membres du personnel. Depuis quelques jours, l'épidémie de Covid s'est abattue sur l'établissement, et, d'après le syndicat FO, ce seraient 27 soignants et 53 résidents, qui seraient contaminés par le virus. Cela a commencé le 12 octobre dernier, avec trois personnes testées positives au Covid, deux soignants et une résidente. Depuis, les chiffres ne cessent d'enfler.

Il a fallu faire appel à des renforts extérieurs

Si la direction ne souhaite pas communiquer le nombre exact de personnes contaminées, elle admet que la situation est difficile et qu'il a fallu faire appel à des renforts extérieurs. Ainsi, des médecins traitants interviennent, ainsi que l'équipe mobile du service de gériatrie de l'hôpital de Laval. Une astreinte infirmière a été mise en place, la nuit. Une psychologue doit également venir, dans les prochaines heures, pour un soutien, aussi bien aux résidents qu'aux soignants.

Force Ouvrière dénonce le manque de personnel

Frédérique Nay, secrétaire départementale FO Santé de la Mayenne ne cache pas sa colère : "cela fait des années que nous dénonçons le manque de personnels, le Covid révèle tout ce que nous dénonçons". Elle va même plus loin : " dans certains établissements, je ne parle pas de Montsûrs, on nous demande de venir travailler, même avec le Covid, tellement on manque de personnel"! Pour elle, les métiers des Ehpad, sont tellement peu valorisés, que "plus personne ne veut travailler là"!