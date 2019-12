Épidémie de gastro-entérite : les bons conseils pour l'éviter

France

La période de Noël, ses repas de famille, ses chocolats, ses jolies illuminations... et ses épidémies de gastro-entérite. Comme souvent à cette période de l'année, le virus touche plus de monde. Mercredi, le réseau de surveillance Sentinelles a annoncé que le seuil épidémique a été dépassé dans plusieurs régions.

Parmi les régions les plus touchées : la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, et les Pays de la Loire.

Comment éviter le virus ?

Bien se laver les mains après être allé aux toilettes et en revenant des lieux publics Eviter de serrer la main d'autres personnes Se procurer de la vitamine D (1 à 3 ampoules pour passer l'hiver) Avoir un sommeil suffisant Une alimentation équilibrée riche en vitamine, et donc en végétaux pour booster son énergie

Pour Claire Gallon, médecin généraliste à Asnière-les-Dijon, "Plus on est en forme et moins on tombe malade. Quand on accumule des grosses semaines de travail, qu'on mange n'importe quoi et qu'on est en carence de sommeil, on va tout de suite être plus fragiles face aux infections."