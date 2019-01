Epidémie de grippe dans le Grand est : selon le docteur Jean-Daniel Gradeler, "on est en plein dans le pic de la saison"

Moselle, France

Vous êtes peut-être cloués au lit par les symptômes de la grippe ou de la gastro. C'est de saison ! Selon Santé Publique France, l'épidémie de grippe a atteint le Grand Est la semaine dernière. Et selon le réseau Sentinelles, qui réalise une veille sanitaire en France, nous sommes dans la région en "activité forte" pour les diarrhées aigües. Selon le docteur Jean-Daniel Gradeler, médecin généraliste à Saint-Privat-la-Montagne, "on est en plein dans le pic de la saison. On voit actuellement dans les cabinets les pathologies qu'on voit tous les hivers".

Cela dit, le pic semble plus tardif que les années précédentes : "j'ai l'impression qu'effectivement, cela se décale depuis quelques années, souligne le médecin. Avant, on voyait plutôt ces pathologies vers octobre, novembre, décembre. Et là, on va les voir plutôt vers décembre, janvier, février."

Prévenir avec des gestes simples

Comment traiter ces symptômes ? Le vaccin contre la grippe "_est utile_, notamment pour les personnes qui ont des pathologies chroniques, comme le diabète, les bronchites chroniques, l'asthme, qui reçoivent des bons pour aller se faire vacciner, les femmes enceintes, et puis au cas par cas, les personnes un peu plus fragiles, comme les personnes âgées", rappelle le docteur Gradeler.

Il évoque aussi les gestes simples : ne pas faire la bise à ses collègues quand on est malade, bien se laver les mains, éternuer dans un mouchoir ou dans son coude. Et Jean-Daniel Gradeler souligne aussi l'utilité du port du masque quand on tousse, "comme cela se fait beaucoup dans les pays asiatiques. On peut les trouver en pharmacie, très facilement."