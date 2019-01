Épidémie de grippe dans un Ehpad près d'Orléans : les visites sont de nouveau autorisées

Les visites sont autorisées depuis jeudi matin dans les deux établissements de La Chapelle Saint-Mesmin, touchés par une épidémie de grippe virulente. Des mesures d'hygiène strictes sont toutefois maintenues. Quatre résidents de l'Ehpad et deux salariés présentant des syndromes grippaux y sont morts

La Chapelle-Saint-Mesmin, France

Depuis ce jeudi matin, les visites sont de nouveau autorisées à la Chapelle Saint-Mesmin, près d'Orléans, au sein des deux établissements touchés par une épidémie de grippe virulente, à savoir l'Ehpad "Les Ombrages" (établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes) et le centre de rééducation "Les Coteaux". Ces visites étaient interdites depuis le 25 janvier.

Port du masque et lavage des mains obligatoires pour les visiteurs

Toutefois, des mesures d'hygiène strictes sont maintenues pour toutes les personnes venant de l'extérieur, à savoir l'obligation de porter un masque et de se laver les mains, précise l'Ugecam Centre qui gère ces deux établissements. A la Chapelle Saint-Mesmin, deux salariés de l'établissement et quatre résidents âgés qui présentaient des syndromes grippaux sont morts ce mois-ci. Un seul décès, toutefois, est formellement dû à la grippe, celui d'une résidente morte samedi à l'hôpital d'Orléans La Source., indique l'ARS (agence régionale de santé).

Retour à la normale

La direction de l'Ugecam Centre assure que l'épidémie est en phase de reflux dans ses établissements de la Chapelle Saint-Mesmin : "on revient à la normale, il y a nettement moins de malades aujourd'hui qu'en début de semaine", indique Edwige Rivoire, interrogée par France Bleu Orléans, sans plus de précisions. Une vingtaine de malades était recensés par l'ARS, lundi dernier, dans les deux structures. Au total, en région Centre Val de Loire, treize décès étaient recensés en début de semaine en lien avec la grippe, et trente-et-un Ehpad étaient touchés par l'épidémie.