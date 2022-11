Epidémie de grippe : la direction régionale de l'assurance maladie incite la population à se faire vacciner

Pas de quoi s'inquiéter, mais la vigilance est de mise avec la progression de l'épidémie de grippe. La Bretagne n'est pas épargnée, mais la région n’est pas encore en rouge. Pour se protéger, la vaccination "reste la meilleure arme", rappelle Véronique Gestin-Lauzier, médecin conseil à la direction régionale du service médical de l’assurance maladie, invitée de France Bleu Armorique ce mercredi 23 novembre.

La vaccination désormais ouverte à tous

Ouverte depuis le 18 octobre aux personnes à risques, la vaccination est désormais disponible pour tous, depuis une semaine. "On est en phase pré-épidémique depuis un peu plus de trois semaines. On est la première région de France à être à ce stade. Donc, effectivement, il est fondamental de parler de la vaccination", explique le médecin.

Le docteur Véronique Gestin-Lauzier rappelle que la vaccination est "le seul moyen efficace reconnu de protection, ça n'empêche pas les gestes barrières : on ne serra pas les mains, on aère les pièces et on se laver régulièrement les mains".

Si le taux de vaccination était assez élevé avant la crise sanitaire, on n'était pas loin de 60% en Bretagne, cette année, il y a eu une petite baisse. Sur cette campagne vers 2022-2023, le démarrage est un peu poussif. On est à peu près à des chiffres à période équivalente de 20 % en moins", constate le docteur.

Pour limiter les risques de complications, Véronique Gestin-Lauzier incite à la vaccination : "Les gens ont peut être un peu tendance à oublier que que la grippe, est toujours là, elle n'a pas disparue, les virus hivernaux sont présents. Peut être le fait aussi. Comme il y a la vaccination contre le covid et contre la grippe peut être qu'ils se disent que ça fait beaucoup. Je pense que on minimise encore les risques de complications de la grippe. Ça entraîne des décès chaque année, et particulièrement sur les personnes fragilisées".