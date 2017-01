Épidémie de grippe : les hôpitaux de Valence et Montélimar reportent des opérations non urgentes

L'épidémie de grippe met les hôpitaux de Drôme-Ardèche "en tension". La ministre de la santé appelle les centres hospitaliers à reporter les opérations non urgentes pour libérer des lits. C'est ce que font les hôpitaux de Valence et Montélimar.

L'épidémie de grippe met les hôpitaux de Drôme-Ardèche "en tension". Les urgences des hôpitaux Drôme Nord (Romans/Saint-Vallier), d'Annonay, de Montélimar et de Valence constatent une très nette hausse d'activité depuis trois semaines. Ils sont considérés "en tension". Ce mercredi, Marisol Touraine, ministre de la santé a indiqué que le bilan de l'épidémie sera "probablement lourd" cette année. Pendant l'hiver 2014/2015, la grippe avait contribué à une surmortalité record, de 18.000 morts.

Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus touchée de France, en ce moment, par l'épidémie de grippe. © Visactu -

Des lits supplémentaires, du personnel rappelé

Dans les hôpitaux Drôme Nord et au centre hospitalier d'Annonay, du personnel a été rappelé pour faire face à l'afflux de patients grippés qui arrivent tous les jours aux urgences. "On constate un afflux important de personnes âgées avec des pathologies pulmonaires, on est à 130 passages de patients par jour aux urgences, au lieu de 90 en temps normal" explique Gérard Lévy, le directeur du centre hospitalier d'Annonay.

"Il faut écourter le séjour de certains patients pour libérer des lits"

Certains patients, bien sûr après examen des médecins, ont vu leur séjour à l'hôpital d'Annonay être écourté pour libérer des lits afin de prendre en charge les patients grippés qui arrivent aux urgences.

Des opérations reportées à Montélimar et Valence

Depuis le début de l'épidémie de grippe, 25 patients sont hospitalisés, en moyenne par jour, aux urgences à Montélimar. © Radio France - Mélanie Tournadre

Dans les centres hospitaliers de Montélimar et Valence, placés "en tension", du personnel a également été rappelé en renfort. Des lits supplémentaires ont aussi été ouverts. Les deux centres hospitaliers comptent également déprogrammer certains soins ou reporter certaines opérations non urgentes afin de pouvoir accueillir les nombreux malades de la grippe.

"Certaines opérations non urgentes seront reportées"

"On est obligé de grader l'urgence ; l'urgence ce sont actuellement les patients qui se présentent à la porte de l'hôpital" explique Catherine Busseuil, chef des urgences au centre hospitalier de Montélimar. La ministre de la santé, Marisol Touraine a d'ailleurs appelé, ce mercredi, les hôpitaux à reporter des opérations non urgentes, "si nécessaire", pour désengorger les urgences.

Au centre hospitalier de Montélimar, certains patients ont été envoyés vers d'autres établissements. "On fait fonctionner le réseau des établissements de proximité ; on a ainsi pu envoyer des patients sur Bourg-Saint-Andéol, Viviers, Vallon-Pont-d'Arc, Nyons ou encore Buis-les-Baronnies" explique Yannick Miragliotta, le directeur par intérim du centre hospitalier de Montélimar. "Tout le personnel est sur le pont et fait son maximum ; on fait le point avec les services deux fois par jour".

Les personnels hospitaliers, déjà fatigués et sous pression, vont devoir tenir encore un bon moment. Le pic de l'épidémie de grippe n'est attendu que pour la semaine prochaine d'après la ministre de la santé.