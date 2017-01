Épidémie de grippe : les urgences du centre hospitalier d’Annecy prises d’assaut

Face à une importante recrudescence de cas de grippe, le Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) a activé un "plan grippe". Ce dispositif exceptionnel doit permettre une meilleure prise en charge des malades et le rappel de personnel supplémentaire.

"C’est une situation de crise". Le Dr Dominique Savary, le patron des urgences de l’hôpital annécien, explique que depuis lundi dernier le nombre de personne atteinte par la grippe est impressionnant. "L'hôpital enregistre 270 passages par jour (190 sur Annecy et 80 sur St Julien) en raison d’une épidémie de grippe précoce et virulente", précise la direction du Centre Hospitalier Annecy Genevois.

Le plan grippe déclenché

Face à cet afflux massif de malades, et pour la première fois, le CHANGE a activé, son "plan grippe". Dans un communiqué l’hôpital indique que ce dispositif exceptionnel "a permis la réorganisation des circuits d’hospitalisation, la mise en place d’une deuxième ligne de lits supplémentaires, le renforcement des secteurs de soins intensifs, l’extension des capacités (dont le déploiement d’une deuxième unité post-urgences médicales) et le rappel du personnel en repos".

La Grippe en France (source VISACTU)

30 hospitalisations par jour pour des cas de grippe grave

Depuis une semaine, le nombre d’hospitalisations quotidiennes à partir des urgences a fortement progressé. "On est passé à 60 avec la moitié concernant des cas de grippe grave", précise le Dr Savary. "Ce sont des personnes fragiles (asthme, bronchite chronique) ou âgées. Des patients qui font des détresses respiratoires." Au CHANGE, une cellule de crise coordonne quotidiennement les actions et ajuste les dispositions prises en fonction de l’évolution de la situation."En début de semaine, on a installé une dizaine de lits dans un couloir, raconte le patron des urgences du centre hospitalier annécien. C’est une solution temporaire. Dès lundi prochain, nous ouvrirons une deuxième unité dédiée à la prise en charge de personnes grippées." Le Dr Dominique Savary rappelle également que pour ne pas encombrer les urgences, en cas de grippe "il est conseillé de se rendre en première intention chez son médecin traitant".

La situation est également tendue à Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) à Contamine-sur-Arve."Nous connaissons actuellement un épisode de recours important au service des Urgences : plus de deux cents patients par jour avec une file continue de 50 à 60 patients (épidémie grippale, problèmes pulmonaires chez la personne âgée, bronchiolite chez l'enfant…)", indique dans un communiqué la direction du CHAL et précise que le plan "hôpital en tension" a été déclenché. A Chambéry, l'activité du Centre Hospitalier Métropole Savoie est aussi très forte. Une réunion est prévue ce jeudi pour décider ou non de la mise en place d'un plan particulier.

L'épidémie de grippe se propage partout en France. Les Pays de Savoie sont particulièrement touchés (Document VISATU).

Rappels de la grippe (source Santé Publique France)

La grippe est une infection respiratoire qui peut entraîner chez les personnes à risque des complications graves, telles qu’une pneumonie ou l’aggravation d’une maladie chronique déjà existante (diabète, suffisance cardiaque ou respiratoire, etc.). La campagne de vaccination antigrippale a pour objectif de protéger des populations pour lesquelles la grippe représente un risque pour leur santé. Le vaccin grippal est recommandé, par le Haut conseil de la santé publique, pour toutes les personnes de 65 ans et plus et pour certaines catégories de personnes considérées comme fragiles. C’est le cas des patients souffrant de certaines pathologies chroniques (affections respiratoires, cardiovasculaires, diabète, etc.), des femmes enceintes pour se protéger elles-mêmes mais aussi pour protéger leurs nourrissons, et des personnes en situation d’obésité morbide ainsi que l’entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque graves.

