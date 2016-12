Épidémie de grippe : les urgences surchargées en Provence

Un million de consultations chez les médecins, ça y est, la grippe est bien là. Les 13 régions de France sont concernées par l'épidémie. En Provence, les hôpitaux appréhendent l'afflux des patients, alors que les services des urgences sont déjà saturés. Les médecins tirent la sonnette d'alarme.

"Les services des urgences travaillent déjà en situation normale en flux tendu, s'inquiète le docteur Vincent Carret, urgentiste à Toulon, et lorsque des événements exceptionnels comme cette épidémie arrive, en aucun cas ils ne sont renforcés." Ce médecin pousse un cri d'alerte ce mercredi sur France Bleu Provence sur les conditions de travail et d'accueil des patients, alors que la grippe arrive dans la région.

"On le sait, que pendant les fêtes, les services d'urgences vont être sollicités et je déplore que dans notre pays on ne soit toujours pas entré dans une politique d'anticipation et de gestion des risques. On réagit toujours au dernier moment et toujours un pied du mur".