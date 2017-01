Épidémie de grippe : à Saint-Avold, Hospitalor n'a pas attendu la ministre de la Santé pour s'organiser

Ce mercredi, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a appelé au report des opérations non urgentes pour désengorger les services hospitaliers. Mais le centre hospitalier de Saint-Avold fait déjà le nécessaire pour gérer l'afflux de patients atteints de grippe.

Avec 100% de lits occupés, le centre hospitalier de Saint-Avold est à flux tendu, comme un grand nombre d'hôpitaux français. L'épidémie de grippe nécessite une concertation minute par minute, les entrées et les sorties font toutes l'objet d'une grande attention : "Pour l'instant on tient, même si c'est à la limite du supportable", commente Denis Garcia, le directeur de l'établissement.

Le bilan de l'épidémie de grippe sera "probablement lourd", a déclaré ce mercredi la ministre de la Santé, Marisol Touraine. En France, depuis le 1er novembre dernier, 52 grippés sont morts en réanimation. Sur 100 000 habitants, 395 ont consulté leur médecin pour des symptômes grippaux sur les 7 derniers jours, contre 326 la semaine précédente (selon le bulletin hebdomadaire de Santé publique France, publié mercredi). Il faut donc libérer des lits, pour que tous les patients soient pris en charge ; au centre hospitalier de Saint-Avold, c'est déjà le cas depuis des jours :

On demande à certains médecins de voir si des interventions ou des hospitalisations programmées peuvent être décalées. Quand ils jugent que c'est possible, ils le font. Cela vaut pour l'hospitalisation conventionnelle, en hôpital de jour, ou en ambulatoire. C'est obligatoire pour gérer l'afflux des urgences. - Denis Garcia, directeur du centre hospitalier de Saint-Avold

Denis Garcia a aussi dû rappeler du personnel supplémentaire : "les 4 et 5 janvier, à Saint-Avold, les unités de courte durée ont accueilli une trentaine de patients, soit deux fois plus que la normale. Il a fallu du renfort, pour appuyer le personnel qui fait lui-même des heures supplémentaires". Selon le ministère de la Santé, le pic de l'épidémie au niveau national devrait être atteint "la semaine prochaine". Le directeur de l'établissement reste donc inquiet : "Il faut une très bonne coordination à la fois en interne et avec l'ARS, l'agence régionale de santé, qui mesure les capacités d'accueil de chaque établissement".

Le gouvernement envisage par ailleurs de rendre obligatoire le vaccin pour les soignants : selon les estimations, seulement 25 à 30% d'entre eux se font vacciner contre la grippe.