Epidémie de grippe : Une grosse organisation à gérer pour les Urgences de Trousseau

L'épidémie de grippe continue en France. Et dans ce contexte, les Urgences du CHU Trousseau sont bien occupées en ce moment ! Elles connaissent un surplus d'activité, en raison de cette épidémie de grippe bien sûr, mais aussi des autres maladies hivernales classiques.

"Clairement, depuis fin décembre, c'est un peu tendu" - Pr Saïd Laribi, le chef des Urgences de Trousseau

Aux Urgences du CHU, entre 150 et 200 patients sont ainsi reçus tous les jours depuis fin décembre, alors que la moyenne annuelle est de 150. C'est comme ça chaque année et ça va durer jusqu'à la mi mars. Et ça pose un réel problème pour l'organisation de l'hôpital entier. Il faut trouver des lits supplémentaires, car un tiers des patients nécessite une hospitalisation. C'est dû au fait qu'un quart des personnes accueillies a plus de 75 ans.

"La difficulté quand on a 80 ans, qu'on a d'autres pathologies, qu'on vit seul, sans surveillance possible, c'est qu'on a besoin d'une hospitalisation un peu courte, mais de quelques jours, et cette hospitalisation ne peut pas se faire qu'aux Urgences" - Pr Saïd Laribi, le chef des Urgences de Trousseau

D'où la nécessité, tous les jours, de trouver des lits dans d'autres services. Il en faut 30 en temps normal, jusqu'à 50 pendant cette période hivernale. Les Urgences multiplient donc les coups de fil et les mails aux autres services. Jusqu'ici, tout le monde a trouvé un lit. C'est un travail quotidien, qui va se poursuivre comme ça jusqu'à la mi mars, jusqu'à la fin de cette période hivernale.