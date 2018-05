Depuis le 1er janvier dernier,2.070 cas ont été déclarés, indique le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire publié par Santé publique France. Au total, 2.152 cas ont été signalés depuis le début de l'épidémie le 6 novembre 2017 et 81 départements sont concernés.

La Nouvelle-Aquitaine au-dessus du seuil épidémique

Les départements les plus touchés sont le Finistère, les Bouches-du-Rhône, les Deux-Sèvres où une femme de 32 ans est décédée mi-février, la Vienne, le Lot-et-Garonne et surtout la Gironde. 604 cas y ont été recensés depuis début novembre. La Nouvelle-Aquitaine, qui concentre près de la moitié des cas, est la seule région au-dessus du seuil épidémique.

© Visactu

87% des cas déclarés chez des personnes non vaccinées

Dix fois plus contagieux que la grippe, la rougeole touche surtout les nourrissons de moins d’un an mais aussi des personnes de plus de 15 ans (un tiers des cas déclarés). 87 % des cas de rougeole sont survenus chez des sujets non ou mal vaccinés. En mars dernier pourtant, le gouvernement avait appelé les Français à se faire vacciner. Mais aucun département n'a atteint le taux requis de 95 % de couverture vaccinale (CV) à deux ans pour les deux doses et seuls 43 départements dépassent les 80 % de CV deux doses fait valoir Le Quotidien du médecin.

La prudence reste de mise

Le nombre de cas commence à s'infléchir mais la prudence reste de mise selon l'agence sanitaire car des données provenant de SOS médecins montrent une réascension modérée du nombre de consultations, toutefois non confirmées par les services d'urgences. Une nouvelle épidémie d'ampleur importante pourrait encore survenir, comme cela a été observé dans plusieurs autres pays européens en 2017 ou en France de 2008 à 2012 (avec près de 15.000 cas pour la seule année 2011).

La maladie, dont les symptômes sont une forte fièvre puis une éruption de plaques, est souvent bénigne. Mais elle peut entraîner des complications graves, respiratoires (infections pulmonaires) et neurologiques (encéphalites).