Dix cas de rougeole ont été recensés à ce jour dans l'Indre et le Cher, principalement sur des enfants.

Le Blanc, France

INFO FRANCE BLEU BERRY. L'épidémie de rougeole gagne le Berry. Dix cas de rougeoles ont été déclarés à ce jour dans l'Indre et le Cher. Si il ne faut pas céder à la psychose, les autorités rappellent qu'il est important de se faire vacciner. La rougeole se manifeste par une forte fièvre puis une éruption de plaques, c'est une maladie souvent bénigne, mais qui peut entraîner des complications graves, respiratoires (infections pulmonaires) et neurologiques (encéphalites).

Huit cas dans l'Indre, deux cas dans le Cher

Dans l'Indre, huit cas ont été recensés par l'ARS en date du mercredi 4 avril, essentiellement sur des enfants. L'un d'entre eux est scolarisé à l'école privée Sainte-Thérèse du Blanc, en grande section de maternelle, il a bien sûr été pris en charge. Sept autres enfants sont concernés dans l'Indre, mais l'ARS indique qu'ils ne sont pas scolarisés dans le département : si leurs parents vivent dans l'Indre, leurs enfants vont à l'école dans la Vienne. Pour ce qui est du Cher, les deux cas déclarés concernent des adultes.

63 cas déclarés au niveau régional

"La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse, une personne peut contaminer jusqu'à 20 autres personnes si elles ne sont pas correctement vaccinées (...) il faut se faire vacciner si possible dans les trois jours qui suivent l'exposition, sachant que la contagion intervient cinq jours avant l'éruption et cinq jours après l'éruption, c'est ce qui caractérise la rougeole", indique à France Bleu Berry, le Docteur Françoise Dumay, Directrice de la Santé publique et environnementale à l'ARS Centre-Val de Loire.

