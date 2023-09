Épidémie de rougeole en Ardèche : onze cas déclarés, un enfant hospitalisé

Le premier cas de rougeole a été déclaré le mardi 19 septembre 2023 à l'Agence Régionale de Santé (ARS). Il s'agit d'un élève du collège Charles de Gaulle de Guilhrand-Granges (Ardèche) . Depuis, 10 autres cas ont été déclarés, trois sont encore en cours d'analyse. Un enfant a été hospitalisé "quelques jours", précise l'ARS. Il est désormais rentré chez lui.

ⓘ Publicité

L'Agence Régionale de Santé explique dans un communiqué que "les collégiens touchés sont répartis dans des classes différentes et fréquentent plusieurs clubs sportifs des environs en Ardèche et en Drôme." Selon l'ARS, tous les parents d'élèves de collégiens en Drôme et en Ardèche ont été informés de la situation, pour vérifier l'état de santé des enfants, mais aussi la vaccination : elle "reste la meilleure protection contre la rougeole ou ses formes graves."

La rougeole est une infection virale très contagieuse. En cas de défaut de vaccination, l'ARS préconise de consulter rapidemment un médecin ou un pharmacien et de se munir d'un masque en cas de symptômes.