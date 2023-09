Epidémie de rougeole en Ardèche : cette maladie provoque encore des morts dit le docteur Pierre Pieniek

Ces enfants sont élèves du collège Charles de Gaulle de Guilherand-Granges mais ils ont des activités sportives dans la Drôme pour certains. Selon l'ARS, tous les parents de collégiens ont été informés dans les deux départements. Cette épidémie est-elle vraiment inquiétante ? Le docteur Pierre Pieniek, médecin généraliste à Romans-sur-Isère était invité de France bleu Drôme Ardèche ce mardi matin.

France Bleu Drôme Ardèche : 11 cas de rougeole déclarés, 8 formellement identifiés, est-ce si grave ?

La maladie n'est pas éradiquée. C'est très grave parce que la contagiosité de la rougeole chez les gens non vaccinés est très, très grande. La transmission est très, très importante. Cela provoque des problèmes de type de la maladie de la grippe, c'est à dire des problèmes au niveau ORL, nez, gorge, poumons et avec une fièvre importante. Et bien sûr cette célèbre éruption qui est assez caractéristique avec des points blancs au début au niveau de la bouche et puis par la suite à partir de la nuque, cette étendue rouge qui apparaît.

Il faut donc s'inquiéter de cette situation ?

Bien sûr, parce que nous n'avons pas atteint les taux de vaccination suffisants pour protéger la population entière. Les gens vaccinés sont protégés à 95 %. Les gens non vaccinés ne sont absolument pas protégés, sauf s'ils ont déjà eu la rougeole, puisque c'est une maladie que l'on n'a qu'une fois. D'où l'intérêt de la vaccination et la contagion est relativement compliquée à juguler. Puisqu'on transmet par les gouttelettes de salive cinq jours avant l'éruption et cinq jours après l'éruption. Donc après une éruption, ok, ou si l'on met le masque, on essaye de ne pas voir des personnes sensibles ou non vaccinées, mais cinq jours avant, c'est impossible. Donc la contamination peut se faire. Les jeunes enfants qui ont été touchés en Ardèche ont été contagieux cinq jours avant d'avoir leur éruption typique qui a permis de guérir.

Ça veut dire qu'il y aura forcément beaucoup d'autres cas ?

Ça dépend du taux vaccinal dans la population qui est autour des enfants, au club de sport, école, amitiés, famille. S'il y a suffisamment de vaccinés, il n'y aura pas de propagation et pas de développement.

Pour des personnes qui ne sont pas encore vaccinées, c'est trop tard ?

Oh non, ce n'est pas trop tard parce qu'on ne sait pas à quelle vitesse ça va se propager. Vous savez, on a beaucoup parlé pendant la période covid de la vitesse de propagation du virus. On ne sait pas du tout à quelle vitesse il va se propager et les vaccinations sont très, très utiles à tous les âges, y compris pour les adultes, y compris pour les personnels de santé, et cetera.

Un enfant a été hospitalisé parmi ceux qui étaient malades, il est sorti de l'hôpital depuis. Mais est ce qu'on peut faire une forme grave de la rougeole ?

Bien sûr, il y a des morts de la rougeole et j'ai trouvé quelques chiffres. On est descendu quand même de 200 000 morts à 10 000 en quelques années. Parce que la couverture vaccinale dans le monde entier s'est beaucoup développée. En France, on est passé de 30 à 3 en une dizaine d'années. Vous savez que la vaccination rougeole est obligatoire depuis quelques années parmi les vaccins que l'on fait avant 24 mois et le nombre de morts est en train de diminuer de façon importante. Mais les épidémiologistes ont quelques inquiétudes parce qu'on voit depuis 2010/2012 une remontée du nombre de personnes atteintes. Parce que tout simplement, quand une maladie ne progresse plus, les gens sont moins motivés pour se faire vacciner. Et actuellement, on risque d'avoir une petite remontée du cas de nombre de rougeole, donc du nombre de morts.