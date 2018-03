Début février le virus emportait une jeune femme à Poitiers. En début de semaine France Bleu vous révélait la présence d’un nouveau cas de rougeole dans un lycée de la Vienne. La Direction générale de la Santé confirme ce mercredi que l’épidémie de rougeole continue de se propager avec 913 recensés depuis le mois de novembre 2017 en France.

Près de la moitié de ces cas (417 précisément) ont été enregistrés en Nouvelle-Aquitaine, région d’où est partie l’épidémie. En Gironde 332 personnes ont été frappées par le virus, 43 dans la Vienne, 27 dans les Deux-Sèvres. Rappelons que parmi les personnes contaminées, 21% ont dû être hospitalisées dans la région.

📈Augmentation du nombre de cas de #rougeole en France depuis novembre 2017 en raison d'une couverture vaccinale insuffisante chez les nourrissons, les enfants et les jeunes adultes

Le gouvernement craint une "épidémie d’ampleur"

Le ministère de la Santé se dit inquiet du retour d’une "épidémie d’ampleur" similaire à celle apparue entre 2008 et 2012. Même si les chiffres sont pour l’instant bien inférieurs aux 24.000 personnes contaminées sur cette période.

Pour endiguer l’épidémie, le gouvernement rappelle qu’il n’y a qu’une seule solution : se faire vacciner. Mais le taux de couverture vaccinale reste bien loin de l'objectif de 95% indiqué par l’OMS. Il oscille entre 62 et 88% dans le pays. Il stagne autour de 80% en Nouvelle-Aquitaine.

Pour que l’immunité soit garantie il faut avoir reçu les deux doses de vaccin. La Direction générale de la Santé rappelle aussi que pour endiguer l’épidémie il faut que l’immunité soit collective. Si on ne se vaccine pas, on peut transmettre la maladie à des personnes vulnérables : les femmes enceintes et les enfants de moins d’un an, entre autres.

L’Europe, actuellement touchée par une épidémie quasi généralisée, est à la traîne en la matière puisque le continent américain s’est débarrassé de la maladie en 2016.