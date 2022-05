Epidémie de variole du singe : pas d'inquiétude pour le refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne

Même si ce virus est globalement bénin, il fait de plus en plus parler de lui dans cette ère post-covid. Celui de la variole du singe continue de prendre de l'ampleur en Europe. Un premier cas a été détecté en région parisienne ce vendredi, alors que plus d'une trentaine d'autres a été repérée au Royaume-Uni, en Espagne ou au Portugal. En Mayenne, le refuge de l'Arche redouble donc de vigilance, même s'il se veut rassurant pour le moment.

Des précautions déjà mises en place

Autour des enclos, les équipes du parc appliquent effectivement déjà un protocole sanitaire précis auprès de leurs singes. "Nos soigneurs portent des gants et ne sont jamais en contact direct avec les animaux", explique Mathilde Dupin, vétérinaire au sein du refuge. Une distance qui se confirme également avec les visiteurs, qui ne peuvent pas non plus approcher les singes, "et encore moins à une distance suffisante pour qu'il y ait transmission du virus".

Pour l'heure, aucun primate n'est contaminé par la maladie. "On n'a aucune entrée ou sortie et on continue de faire attention à leur santé", ajoute Mathilde Dupin qui précise qu'il ne faut donc pas avoir peur de venir visiter le refuge de l'Arche. "Les animaux ont besoin de vous, donc n'hésitez pas à venir faire un tour", conclut-elle.