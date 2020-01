Epidémie du coronavirus : "pas d'afflux d'appels, pas d'affolement" au centre 15 du CHU de Nancy

Nancy, France

L'épidémie actuelle de pneumonie virale chinoise suscite-t-elle la crainte des Lorrains ? Non, à en croire le chef des urgences au CHU de Nancy, le Dr Lionel Nace, invité de France Bleu Lorraine ce mercredi matin.

"La situation est encore calme", explique le responsable du centre 15, "On a eu quelques appels de personnes cherchant des renseignements. Mais pas d'affolement, pas d'afflux d'appels. La transmission se fait par voie inter-humaine et s'il n'y a pas eu de voyage en Chine ou de contact avec une personne malade - ce qui n'existe pas pour l'heure dans la région Lorraine - il n'y a pas de risque de contamination".

Colis en provenance de Chine ? Aucun risque

Lionel Nace coupe court ainsi à l'idée reçue sur une contamination possible par un colis en provenance de Chine : "aucun risque sur ce type de situation. Les conditions de transports des colis, que ce soit par containers sur plusieurs semaines ou par avion dans des soutes avec une atmosphère sèche et froide, ne favorisent pas, non, la propagation du virus".

Plusieurs centaines de Français, vivant dans la région de Wuhan en Chine (épicentre de l'épidémie), vont être rapatriés en fin de semaine et seront placés en quarantaine par mesure de sécurité. Ces mesures d'isolement auront lieu en région parisienne. "A priori, il n'y a pas de délocalisation en région", précise le Dr Nace.

Le CHRU de Nancy est un hôpital référent dans la gestion de l'épidémie de coronavirus.