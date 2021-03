Epidémie équine : le Boulerie jump du Mans annule trois compétitions professionnelles

Les chevaux confinés du mardi 2 au lundi 28 mars 2021 à cause d'un virus en Sarthe et partout en France. La Fédération française d’équitation et de la Société hippique française ont prise conjointement cette décision pour éviter une épidémie de rhinopneumonie ou herpès équin. Un cluster a été détecté lors d'une compétition internationale de saut d'obstacle en Espagne, en février.

Le Boulerie Jump, Pôle européen du cheval, situé à Yvré-l'Evêque, annule donc ses trois compétitions professionnelles prévues en mars. "Il vaut mieux éviter les rassemblements de chevaux, les transports et les déplacements", souligne le directeur du Pôle européen du cheval du Mans, Philippe Rossi. C'est le seul centre concerné en Sarthe puisque les rencontres amateures sont déjà interdites à cause du Covid-19.

Deux chevaux morts de ce virus en Sarthe en 2018

Ce virus est très contagieux, mais ne se transmet pas aux humains. Il provoque de la toux, de la fièvre, mais aussi, parfois, des problèmes neurologiques qui peuvent conduire au décès d'un cheval. "Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir", rassure Philippe Rossi. "On prend un principe de précaution, on arrête tout et on verra une fois qu'on aura fait le point sur l'épidémie."

En 2018, deux chevaux étaient morts de rhinopneumonie à l'Etrier sarthois, dans le sud du Mans. Le centre équestre avait été fermé deux mois pour éviter toute contamination.

Un responsable du centre manceau appelle les indépendants à la prudence lors des balades à cheval. Il faut éviter les contacts entre les chevaux pour limiter au maximum la contamination.