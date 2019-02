Épidémie : la grippe a atteint son pic, l'épisode de gastro touche à sa fin

France

Le pic de l'épidémie de grippe, qui a déjà fait plus de 4.000 morts, a été franchi dans toutes les régions de France métropolitaine, selon l'agence sanitaire Santé publique France.

"Environ 4.100 décès tous âges confondus sont attribuables à la grippe, dont 86% chez les personnes âgées de 75 ans et plus", estime l'agence sanitaire dans son bulletin hebdomadaire d'après des chiffres arrêtés au 10 février.

Au cours de la période allant du mercredi 20 février 2019 au mardi 26 février 2019, l'Irsan, l'Institut de Recherche pour la valorisation des données de Santé, estime que la grippe a touché 222.294 nouvelles personnes en France métropolitaine. Cette valeur est en diminution de 25,68 % par rapport à la semaine précédente (299.106 nouveaux cas)

La fréquence des consultations de médecins généralistes pour syndrome grippal recule aussi fortement (-37%) par rapport à la semaine précédente.

Les virus de la grippe qui circulent restent en majorité des virus A(H3N2).

L'épidémie de gastro touche à sa fin

La semaine dernière, le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 111 cas pour 100 000 habitants (73 320 nouveaux cas). Un nombre inférieur au seuil épidémique fixé, pour cette semaine, à 159 cas pour 100 000 habitants.

Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés dans la région Pays de la Loire (223 cas pour 100 000 hab.), mais aussi dans les Hauts-de-France (208 cas pour 100 000 hab.) et dans la région PACA (200 cas pour 100 000 hab.).