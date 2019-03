Épidémie : la gastro-entérite fait son retour

On la pensait terminée, elle fait son retour. Selon les données publiées par l'Irsan, l'épidémie de gastro-entérite n'est pas terminée, bien au contraire. Sur les sept derniers jours, à savoir du 27 février au 5 mars 2019, on note une augmentation du nombre de cas de 11,6% et un taux d'incidence fort, bien au-dessus du seuil épidémique.

Au cours de cette période, la gastro-entérite a touché 204.191 nouvelles personnes en France métropolitaine.

La Normandie et l'île de France particulièrement touchées

La Normandie avec 385 cas pour 100.000 habitants et l'île de France (375 cas), sont les deux régions les plus touchées.

Au-dessus du seuil épidémique national, on trouve les régions Grand-Est (323 cas), Pays-de-la-Loire (313 cas), PACA (305 cas) ainsi que les Hauts de France (294 cas).

Sous le seuil épidémique national, on trouve les régions Centre-Val-de-Loire (277 cas), la Bretagne (275 cas), la Bourgogne-Franche-Comté (270 cas), mais aussi l'Occitanie (259 cas), la Nouvelle Aquitaine (256 cas) et enfin la région Auvergne-Rhône-Alpes (253 cas).