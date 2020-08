Masque obligatoire sur tous les marchés sarthois, dépistage massif : de nouvelles mesures en Sarthe

La reprise de l’épidémie de coronavirus se confirme en Sarthe, qui est désormais le département le plus touché des Pays de la Loire. Plusieurs mesures sont mises en place, comme le port du masque sur tous les marchés sarthois et une campagne de tests dans les abattoirs.

Ce vendredi 14 août 2020, la préfecture de la Sarthe annonce la mise en place de plusieurs mesures face à la hausse du nombre de cas positifs de coronavirus dans le département. 541 cas étaient recensés au 11 août, contre 152 au 1er juillet, concentrés aux deux tiers sur Le Mans et Sablé. La moitié des nouveaux cas sont des personnes de moins de 35 ans, asymptomatiques.

Le port du masque en centre-ville du Mans et sur tous les marchés sarthois

A compter du 15 août 2020 à 8 heures, le port du masque devient obligatoire sur tous les marchés de la Sarthe sans exception à partir de 11 ans. La mesure concerne aussi les brocantes et les vide-greniers. Les personnes en situation de handicap peuvent obtenir une dérogation sur certificat médical.

Au Mans, c’est une bonne partie du centre-ville qui est désormais concernée par cette obligation du port du masque en extérieur à compter du 15 août, de jour comme de nuit, pour les piétons, les cyclistes et les joggeurs. Une mesure similaire devrait être très prochainement mise en place à Sablé-sur-Sarthe, fait savoir la préfecture.

Une montée en puissance du dépistage

En plus de la campagne menée ces 14, 15 et 16 août 2020 au Mans et les 17 et 19 août à Sablé, des points de dépistage permanents vont être installés dans ces deux villes au moins jusqu’en septembre. « Il y aura trois ou quatre centres au Mans, et sans doute un ou deux à Sablé », indique la préfecture de la Sarthe.

Parallèlement, des campagnes de tests sont menées dans les différents abattoirs du département (LDC, Socopa, Charal).

Les 24 heures vélo annulées

Les grands événements publics prévus en Sarthe dans les prochaines semaines sont surveillés de près. La préfecture a ainsi décidé ce 14 août l’annulation de la prochaine édition des 24 heures vélo, qui devaient se tenir les 22 et 23 août prochains sur le circuit Bugatti sans atteindre la jauge des 5000 participants. Des rencontres sont prévues la semaine prochaine avec les organisateurs d'autres manifestations.