Epidémie virale à Marguerittes : vomissements, diarrhées pour une grande partie des habitants

Les enfants, comme les adolescents et les adultes, à Marguerittes (Gard) presque tous les habitants sont touchés les uns après les autres : vomissements, diarrhées, des symptômes qui s'apparent à un virus de gastro-entérite. "Nous n'avons toujours pas trouvé d'explication, explique le maire Rémi Nicolas sur France Bleu Gard Lozère. Ce que nous savons, c'est que l'épidémie touche toute catégorie de population, des personnes qui ont ou pas participé à la fête votive. Manifestement tout cela a commencé la semaine dernière. Les médecins pensent que ce serait plutôt d'origine virale"

Toutes les personnes touchées le sont sur des périodes de 24h. "Effectivement 24h de fatigue et de troubles digestifs, manifestement assez intenses. Rien de bien grave, mais impressionnant par le monde touché, et surtout de manière assez rapide"

Le maire a fait analyser l'eau potable de la commune. "Les premiers résultats sont tout à fait corrects. Les analyses d'eau sont très bonnes, d'autres analyses sont encore en cours. Mais a priori ce n'est ni alimentaire ni lié à la qualité de l'eau"

Le port du masque est obligatoire pendant la fête votive. "Alors, c'est vrai que ce n'est pas une période où les gestes barrières sont les mieux respectés. Ce qui a certainement facilité la propagation du virus, mais oui bien sûr le masque est obligatoire" pendant la fête votive. Une fête qui dure jusqu'à ce mardi soir. Les conseils, pour la suite ? "Respecter les gestes barrières le plus possible. Et pour ceux qui sont malades : s'hydrater et rester isolés, pour ne pas propager ce virus-là".