Epidémies : la grippe touche toutes les régions, le pic de la bronchiolite probablement passé

L'épidémie de grippe a continué à s'étendre ces derniers jours en France, et frappe désormais toute la métropole, alors que le pic de la bronchiolite a été probablement atteint , ont annoncé ce mercredi les autorités sanitaires. Les données portent sur la semaine du 5 au 11 décembre.

ⓘ Publicité

La grippe présente dans toutes les régions de la métropole

L'épidémie de grippe, qui s'était déclarée fin novembre, a gagné toutes les régions métropolitaines, selon le bilan hebdomadaire de Santé publique France. La semaine précédente, seules neuf régions sur treize étaient concernées. Dans les territoires d'outre-mer, seules la Guyane et la Guadeloupe sont encore en phase pré-épidémique.

La grippe touche toutes les régions de France métropolitaine. © Visactu - Visactu

Forte hausse des hospitalisations, toutes les classes d'âge touchées

Les derniers jours ont été marqués par une poursuite de l'augmentation des indicateurs de la grippe dans toutes les classes d'âge et une "forte hausse des hospitalisations", qui ont plus que doublé, avec une augmentation de 117%. Les 65 ans et plus représentent, sur la semaine dernière, près de la moitié des hospitalisations après passage aux urgences pour grippe ou syndrome grippal et la moitié des cas graves de grippe admis en réanimation.

Le taux de consultation pour syndrome grippal a, pour sa part**, augmenté de 43% en une semaine.** Il est passé de 201 pour 100.000 habitants la semaine du 28 novembre au 4 décembre à 265 pour 100.000 habitants la semaine du 5 au 11 décembre.

Le déclenchement de l'épidémie de grippe, plutôt précoce cette année, vient mettre à l'épreuve un système de santé éprouvé par les vagues récurrentes de Covid, actuellement en pleine reprise, et, chez les bébés, une épidémie de bronchiolite sans précédent depuis une dizaine d'années.

L'épidémie de bronchiolite toujours très présente, mais le pic probablement passé

L'épidémie de bronchiolite se poursuit "à un niveau élevé" en France métropolitaine ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Mayotte. Néanmoins, les autorités sanitaires ont relevé la semaine dernière une diminution des passages aux urgences et des hospitalisations, "signant le passage très probable du pic de l'épidémie".

La bronchiolite, toujours très présente. © Visactu - Visactu

Le gouvernement appelle à se faire vacciner

Face à cette triple épidémie, le gouvernement a appelé les Français à un "sursaut" de la vaccination avant les fêtes de fin d'année. "La vaccination et le respect des gestes barrières restent les meilleurs moyens de se protéger des virus respiratoires", rappellent les autorités sanitaires.