Epilation laser : témoignage d'une Clermontoise aux jambes brûlées

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Le 28 janvier dernier, Eveline L., jeune retraitée clermontoise, s'est rendue chez sa dermatologue pour une épilation laser. C'était la dernière séance de ce traitement qui lui a coûté plus de 600 euros. Sauf que cette fois-là elle est repartie chez elle avec les jambes brûlées.

J'avais très très mal. Elle a arrêté quand elle s'est rendue compte qu'elle m'avait brûlée. - Eveline L.

La Clermontoise se rend ensuite chez son médecin généraliste qui confirme la présence "d’ecchymoses sous-cutanées" correspondant à un "effet indésirable du laser probablement utilisé à une trop haute intensité". Eveline L. se souvient : "Elle (la dermatologue) venait de recevoir une nouvelle machine. Je suppose qu'elle n'a pas su régler l'intensité de son laser".

Pour l'instant, Eveline n'a pas porté plainte. Elle attend de voir si elle va garder des séquelles permanentes sur les jambes. Un mois et demi après, les cloques et les croûtes ont presque entièrement disparu, mais sa peau est toujours sensible. "Dès que je prends ma douche, ma peau devient rouge. J'espère que je n'aurais pas de séquelles pour cet été".

Il a fallu un mois et demi pour que les croûtes disparaissent © Radio France - Margaux Caroff

Nous avons interrogé Eric Tisserand, dermatologue à Chamalières. Il pratique lui-même l'épilation laser dans son cabinet depuis près de 20 ans. Selon lui, les brûlures arrivent rarement et même si elles relèvent parfois d'une erreur du praticien, il n'y a pas de séquelles à long terme. "Si on fait un mauvais réglage, il peut y avoir une brûlure. Mais ce sont des brûlures très peu graves", précise Eric Tisserand.

Après sa mauvaise expérience, Eveline L. a tout de même déposé une plainte auprès de l'Ordre des Médecins, qui a conclu qu'il s'agissait d'un problème relevant de la responsabilité professionnelle.