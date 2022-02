Epilepsie : "La maladie fera toujours un peu peur aux gens " témoignent des malades manchois

La journée internationale de l'épilepsie se déroule ce 14 février 2022. En France, 650 000 personnes en France sont touchées par la maladie, la deuxième maladie neurologique chronique la plus fréquente derrière la migraine. Témoignages de malades et de leurs proches dans la Manche

L'épilepsie est connue depuis longtemps mais mal comprise : pour sensibiliser à cette maladie neurologique, des opérations de sensibilisation sont organisées ce lundi 14 février 2022, journée internationale de l'épilepsie.

En France, 650 000 personnes en France sont touchées par la maladie, la deuxième maladie neurologique chronique la plus fréquente derrière la migraine. Elle se manifeste par des absences, des pertes d'équilibres jusqu'à des crises de convulsion impressionnantes qui peuvent survenir à tout moment

Alors cette journée est l'occasion de sensibiliser sur ce trouble méconnu, face auquel on ne sait pas toujours comment réagir.

"Déjà on ne pense plus qu'on est possédé, sourit Valentine Escolivet, une jeune malade cherbourgeoise de 28 ans. L'épilepsie fera toujours un peu peur aux gens. Lors d'une de mes première crises, quand je suis revenue à moi j'avais l'impression d'être le diable en personne, ça m'a blessée. Mais je comprends."

"Lors d'une de mes première crises, quand je suis revenue à moi j'avais l'impression d'être le diable en personne." témoigne Valentine, 28 an, une malade cherbourgeoise © Radio France - Jacqueline FARDEL

Les malades doivent faire face à beaucoup de préjugés, de peurs explique Valentine, atteinte depuis l'adolescence d'une épilepsie qui ne se stabilise pas. Depuis 15 ans, elle tente de mener, malgré tout, une vie normale. Elle doit s'adapter sans cesse. "_On peut vivre avec, c'est une habitude mais il faut tout le temps s'adapter, au traitement notamment. C'est fatiguant de tester des médicaments et ça fait peur_. "

Elle est là, je l'accepte, je m'organise, je vis en fonction d'une maladie. C'est triste mais il y a pire

Des accompagnants dans l'angoisse perpétuelle

Pour les accompagnants, les proches, la vie est très compliquée; surtout quand les malades sont résistants aux traitements. C'est le cas de la fille de Claudine Wajntraub. Cette habitante de Tourlaville a 82 ans, et elle s'occupe toujours de sa fille qui a aujourd'hui 56 ans. Une vie normale, dit-elle mais la peur au ventre.

On gère difficilement , naturellement, mais il y a une angoisse permanente. Je suis toujours à l'affût dès que j'entends un bruit j'accours.

Laurence a pu travailler quelques années. Aujourd'hui elle est trop usée, fatiguée, Elle part en internat 3 jours par semaine. "Et ça fait un peu de répit" sourit Claudine_, "_parce que quand Laurence est là, c'est du 24/24"...depuis 56 ans.

Opérations de sensibilisation

En signe de soutien aux personnes concernées par la maladie et à leur famille, pour la première fois, plusieurs mairies comme Bricqueville-sur-mer, Cherbourg-en-Cotentin, ou Valognes seront illuminées en violet ce 14 février.

Noter qu'en cas de crise d'épilepsie, il est inutile d'empêcher la personne de se débattre. la meilleure solution est dès que c'est possible de la placer en position latérale de sécurité et de la protéger des regards curieux ou effrayés