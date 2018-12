Epinal : journée d'action de la CGT pour la défense de l'hôpital

La CGT appelait ce jeudi à une journée d'action pour la défense des personnels de l'hôpital d'Epinal. Le contrat de performance des établissements d'Epinal et de Remiremont, qui doit être signé à la mi décembre, prévoit la suppression de 244 postes sur quatre ans.

Blouses blanches, chasubles rouge de la CGT et gilets jaunes, rassemblés cet après-midi sur un rond-point en face de l'hôpital d'Epinal. Des tracts ont été distribués aux automobilistes, pour dénoncer le contrat de performance des établissements d'Epinal et de Remiremont qui doit être signé à la mi-décembre. Le plan prévoit la suppression de 244 postes sur 4 ans, afin de résorber les déficits.

"Non à l'austérité"

Sous le slogan "non à l'hostérité", la CGT s'inquiète de la mauvaise prise en charge des patients et de la dégradation des conditions de travail des soignants. "Le personnel est à bout, et la démotivation gagne du terrain" assure un syndicaliste.

Certains médecins redoutent également les conséquences du contrat de performance sur le maintien des praticiens. "Ceux qui refuseront de travailler dans des conditions dégradées partiront et il n'y aura personne pour les remplacer" assure le docteur Bassil Atallah, gynécologue et chef de la maternité de l'hôpital d'Epinal.