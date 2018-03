L'hôpital d'Épinal est en surchauffe. Cela va bientôt faire trois mois (non-stop) que le CH Émile Durheim a déclenché le dispositif "hôpital en tension". Depuis trois semaines, un nouveau pic d'affluence est atteint et le nombre d'hospitalisations reste élevé. Du personnel est arrivé en renfort.

Épinal, France

Sur 650 établissements publics ou privés, 97 en France se sont déclarés ces derniers jours "hôpitaux sous tension". C'est le cas à Épinal, depuis presque trois mois maintenant.

20 lits supplémentaires à Épinal

Au CH Émile Durkheim à Épinal, depuis le mois de janvier, le nombre de patients est beaucoup plus élevé que d'habitude. Pour faire face, le personnel ne compte pas ses heures. Selon la CFDT, certains reviennent travailler sur leurs jours de repos et les heures supplémentaires s'accumulent. Les médecins viennent également soutenir leurs confrères des urgences, par solidarité entre services.

"Cette situation exceptionnelle ne pouvait plus durer, estime Patrick Genay, délégué CFDT à l'hôpital spinalien. Les représentants du personnel ont décidé de se mobiliser auprès de la direction, et ils se sont fait entendre. En plus d'une vingtaine de lits supplémentaires, du personnel extérieur est arrivé en renfort, notamment sur des postes de soins mais aussi de logistique.

Les difficultés ont commencé dès le début du mois de janvier, avec des pics d'affluence sur les trois premières semaines de janvier. Les trois premières semaines de mars ont également été très chargées, avec une augmentation du nombre de passages aux urgences et une hausse du taux d'hospitalisation. La faute, entre autres, au froid qui revient mais aussi à la grippe qui refait des siennes. "Vivement le printemps," souffle Patrick Genay, de la CFDT, "pour soulager les patients mais aussi le personnel soignant."

"Un trauma center" à Nancy

Au CHU de Nancy, le syndicat CFDT assure que s'il peut toujours y avoir des difficultés, "les urgences de Nancy ne se sont pas déclarées en tension".

Selon Alex Gorge, de la CFDT du CHU, la direction a apporté ces derniers mois des modifications, en créant par exemple un "trauma center" accueillant certaines pathologies (comme des fractures du bras, par exemple), et qui permet de désengorger le service. La CFDT indique également qu'une unité post-urgence avec 12 lits a été créée.

A LIRE ÉGALEMENT - L'appel à la mobilisation des personnels des services d'urgence, ce mardi 20 mars.