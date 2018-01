Dans une enquête publiée ce jeudi par le quotidien "Le Monde", on découvre des pratiques très différentes entre les maternités françaises concernant le recours à l'épisiotomie, cette incision du périnée censée faciliter l'expulsion du bébé.

Longtemps utilisé très couramment dans les maternités, le recours à l'épisiotomie ne cesse de diminuer en France. C'est le cas en Nouvelle Aquitaine avec cependant à Poitiers des différences très marquées. Ainsi à la clinique du fief du Grimoire, 34% des femmes qui ont eu leur premier enfant en 2016, ont subi une épisiotomie. Trois fois plus qu'au CHU de Poitiers ou le taux est de 11%

Une question de pratique

Pour une des obstétricienne de la clinique poitevine, "dans un établissement privé, chaque médecin a ses propres pratiques et les met en œuvre en accord avec sa patientèle" . Au CHU de Poitiers on a fait le choix depuis des années d'harmoniser les pratiques des obstétriciens et des sages femmes avec la volonté de réduire le nombre d'épisiotomie explique en substance le responsable du pole mère enfants, le professeur Patrice Pierre.

Une démarche de longue haleine qui n'ira sans doute pas au delà. En 2017, seules 9,5% des femmes qui ont eu leur premier enfant ont eu une épisiotomie.